据华夏银行最新消息：截至目前，该行服务的小微客户累计已超过70万户，累计发放民营小微企业贷款超过5万亿元，为小微企业承担或减免融资费用超3亿元。

华夏银行相关负责人介绍，自2009年起，华夏银行鲜明提出了“中小企业金融服务商”战略，致力于通过金融产品和业务创新，为小微企业提供更加专业、便捷、高效的金融服务。多年来，华夏银行不断完善“总行-分行-支行”的小微企业服务体系，强化资源配置，打造特色品牌。

多维发力，铸就普惠金融动力源。为全面保障普惠信贷规模，华夏银行设立了专项普惠贷款信贷计划，并创新性地推出了普惠金融业务过程管理评价体系，逐步构建起考核激励与资源保障的双重机制。在推动普惠金融发展的过程中，华夏银行实施了“一行一策”分类精准管理策略，针对不同区域特点，制定了差异化的业务发展路径。特别是在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，华夏银行分别聚焦产品创新推广、机制建设完善以及服务民营经济等特色领域，精准发力，取得了显著成效。

数智赋能，打造普惠金融新生态。华夏银行针对小微企业群体，精心打造了一套独立的信用评级体系，并配套建立了标准化的小微客户审查审批流程与专属的信贷评审机制。在此基础上，华夏银行着力推动数字金融与普惠金融的深度融合，推出“华夏普惠通”数字化产品品牌，该品牌下涵盖了数字普惠、重点领域、圈链场景、区域特色等多个产品系列，能够全方位、多层次地满足不同小微客群的多元化、个性化需求。值得一提的是，华夏银行积极落实国家关于发展科技金融的战略部署，不断优化信贷政策，完善运行机制，并加大与外部股权投资机构、产业投资基金、引导基金的合作力度，吸收外部投资机构在特定产业链的投资经验，做强产业链金融业务。同时，该行还通过引入数智系统，加强对科技型企业科技属性的识别与评价，进一步完善了科技型企业风控体系建设。

精准滴灌，扶持专精特新企业发展。面对当今科技金融发展的大趋势，华夏银行发布了科创金融发展行动方案，大力推动“专精特新千百十”工程，着力打造“五专”科技金融服务体系，为科技创新型企业提供全方位、深层次的金融支持。在专属支持政策方面，华夏银行通过绩效考核、信贷投放和定价优惠倾斜，精准引导金融资源向科技创新领域汇聚，为专精特新企业提供坚实的资金后盾。

深耕细作，助力乡村振兴和绿色发展。华夏银行深入调研乡村经济特点与金融需求，创新性地打造了一系列信贷产品，全面覆盖乡村经济的多元化融资需求。该行还聚焦农业产业链上下游，通过供应链金融等创新方式，为农业产业链上的各类经营主体提供精准、高效的金融服务。同时还加大了对粮棉油等关键农产品、高标准农田及设施农业建设、种业振兴及农业科技等领域的资金投入，确保粮食和重要农产品的生产得到充分的金融保障，为乡村振兴注入强劲动力。

积极响应，落实小微企业融资协调机制。锚定“精准直达基层、流程快速便捷、利率合理适宜”的核心工作目标，华夏银行迅速调动各分行力量，积极与地方政府及金融监管机构建立紧密联系与沟通渠道。在此基础上，该行全面启动了“千企万户大走访”活动，深入工业园区、社区街道及乡村田野，全面摸排小微企业和个体工商户的经营实况与融资需求。

“华夏银行将不断推进自身高质量发展，在砥砺奋进中共同擘画普惠金融事业的美丽蓝图，携手开创互利共赢的美好未来。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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