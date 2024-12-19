人民网北京12月19日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2024年“澜湄行”活动近日成功举办。与会代表围绕澜湄区域共同应对流域水旱灾害进行交流，共同探讨合作新思路、新方法，认为气候变化背景下洪旱灾害频发威胁流域人民的生命财产安全，需要加强全流域层面合作，全面提升监测预警水平，完善基础设施体系，更好利用现代信息技术，打造更具气候韧性的澜湄流域。

活动期间举行以“携手应对气候变化，提升流域水旱灾害防御能力”为主题的“澜湄行”座谈会。中方代表表示，中国同湄公河五国在水资源管理、防洪抗旱、水电开发、生态保护等方面开展了广泛而深入的合作。展望未来，中国愿意本着互利共赢、共谋发展的原则，与湄公河各国分享治水经验，积极探讨开展澜湄全流域合作，以实际行动携手把合作“蛋糕”做大，共同推动澜湄国家命运共同体建设走深走实。

柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南使节充分肯定中国澜沧江流域防洪治理、生态修复、河湖保护和水库群联合调度生动实践，深入了解中国治水理念创新，高度评价水资源合作取得的积极进展和丰硕成果，支持澜湄合作第九次外长会《关于深化澜沧江－湄公河水资源合作的倡议》，呼吁通过政策对话、联合研究、水文信息数据共享、能力建设和技术交流等方式深化合作，携手应对澜沧江－湄公河流域水旱灾害挑战。

六国代表对澜湄水资源合作充满信心，表示将坚定落实澜湄合作领导人会议和外长会共识，以及联合国2030年可持续发展涉水目标，协同推进治水理念创新，加强政策协调，深化水资源可持续开发利用、水文信息、防灾减灾、饮用水安全、大坝安全、能力建设、人员培训以及全流域管理等领域务实合作，共同将澜湄水资源合作推向新高度。

(责编：郝帅、高雷)

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