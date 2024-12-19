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聚焦全方位扩内需 多部门将细化落实更多增量政策

焦磊
2024年12月19日16:20 | 来源：人民网
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近期，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，带动国内需求扩大，促进商品生产增加，有效提振了市场信心。

国家统计局日前发布的数据显示，消费品以旧换新政策效果持续显现，11月份限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%和6.6%，成为推动消费增长的重要驱动力。此外，“两重”建设和大规模设备更新带动下，重点领域投资和设备更新投资都保持了较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展后劲。

装备制造业增加值同比增长7.6%，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%；汽车产量增长15.2%，空调和彩电产量都实现了两位数的增长……11月，在“两重”“两新”政策的带动下，市场潜在需求不断释放，有效带动相关投资品和消费品生产，促进了生产端扩张。

近日召开的中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为2025年九大重点任务之首，并提出“实施提振消费专项行动”“加力扩围实施‘两新’政策”“更大力度支持‘两重’项目”。专家认为，这一任务排序与去年不同，凸显2025年扩内需的重要性。预计明年将在消费、投资等方面推出更多举措，并加强财政、货币等宏观政策协同力度。

中央经济工作会议后，财政部、发改委、商务部等部委密集发声，细化落实中央经济工作会议部署的重要工作任务。

在2024—2025中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，要使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。

韩文秀表示，要统筹好总供给和总需求的动态平衡关系。当前我国国内需求不足，外需受到国际上很多不稳定不确定因素的影响，实现国民经济良性循环，必须坚持供需两侧协同发力，促进总供给和总需求之间的平衡。

13日召开的全国发展和改革工作会议提出，全方位扩大国内需求。加快推动“两重”建设，扩大有效益的投资，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、新增地方政府专项债等各类建设资金，推动尽快形成更多实物工作量，持续推动重大项目引入民间资本。加力做好“两新”工作，实施提振消费专项行动，推动消费扩量提质增效。

扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。中央财办有关负责同志深入解读2024年中央经济工作会议精神时表示，关于大力提振消费，明年将实施提振消费专项行动，重点是把促消费和惠民生紧密结合起来。

该负责人表示，社会普遍反映，今年“两新”政策效果很好。明年将加力扩围，安排更多资金，把更多消费品纳入支持范围，优化补贴发放流程。

商务部最新数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

“实施消费品以旧换新政策这项工作，目前我们测算，拉动消费已经超过了一万亿。”商务部副部长盛秋平14日在中国经济年会上说。

盛秋平表示，要把促消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力。下一步，商务部将积极会同国家发改委等部门，加力扩围实施消费者以旧换新政策，让更多消费者得到真金白银的实惠。

作为内需的重要组成部分，我国投资空间依然很大。中央经济工作会议强调要“提高投资效益”，对此，中央财办有关负责人表示，提高投资效益，要强化目标引领，把握好投资方向。投资目标应该聚焦在“补短板、增后劲”。在基础设施方面，要更大力度支持“两重”项目。

在资金方面，12月13日，财政部表示，财政部门要准确把握明年经济财政工作的总体要求和政策取向，提高财政赤字率。要增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策。要增加地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。

民生银行首席经济学家温彬表示，预计财政支出将聚焦民生领域以及供需共同受益、具有乘数效应的民生建设、先进制造、基础设施短板等领域。其中，用于“两重”项目和“两新”政策的超长期特别国债规模可能继续按1万亿元安排，与2024年规模持平。

(责编：郝帅、高雷)
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