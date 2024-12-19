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新电子税务局已服务超9600万纳税人 月均办理超3.8亿笔业务

2024年12月19日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者车柯蒙）“不带一张纸、不出半小时，只需通过新电子税务局网站或APP就可以办理各类发票业务。”“电子税务局里‘一键’就可以获取自己所需的税惠政策。”……纳税人口中关于办税便利化的感受，正是得益于我国税费服务数字化、智能化、场景化不断升级提效。

近年来，国家税务总局坚持以税收大数据为驱动，建成并推广上线全国统一规范的新电子税务局。数据显示，目前，全国有超9600万纳税人使用新电子税务局，月均办理超3.8亿笔涉税业务，办税时长比过去减少20%。

据介绍，新电子税务局上线后，97%的税费事项、99%的纳税申报事项可在线上全流程办理，切实减轻了“来回跑、排队办”的烦恼。新电子税务局不仅实现了发票业务全程网办，还覆盖了税务登记、税费申报、税款缴纳等多方面的业务办理场景。当前，纳税人线上业务办理量占全部业务办理量的89%，90%的高频业务可以在3分钟内办结。

记者了解到，在税务总局的统筹指导下，各地税务部门还持续优化社会保险经办和缴费业务线上“一网通办”举措，基本实现了企业社保缴费网上办、个人缴费掌上办。

新电子税务局上线后，获取政策更加便捷成为许多纳税人最直观的感受。税务总局持续优化“政策找人”工作机制，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送。今年前11个月，已累计向近4亿户（人）次纳税人缴费人精准推送税费优惠政策。

除了精准获取政策之外，更加高效便捷的税费辅导服务也让纳税人纷纷竖起了大拇指。各地税务部门持续丰富“办问协同”征纳互动方式，通过视频互动、同屏共享、三方会话等方式，为纳税人提供智慧办税的全新体验。今年前11个月，累计提供征纳互动服务4887万次，开展税费政策可视答疑573场，解决纳税人缴费人问题2.39万个。

当前，如何更科学、精准、省时地完成纳税申报，是许多纳税人所关注的焦点。税务部门推行“关联申报”服务模式，实现增值税及附加税费、消费税、企业所得税、印花税等15个税费种关联申报、一键缴税，申报时间提速到分钟办，90%纳税人可在3分钟内完成申报。

此外，税务部门还不断优化“自动算税”申报方式，运用税收大数据，实现多个税费种申报由信息系统自动提取数据、计算税额以及预填报表，预填税费业务达86项，纳税人缴费人直接确认结果或补录少量数据即可完成申报，大幅减轻办税缴费负担。

税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将继续深入推进“高效办成一件事”，不断优化新电子税务局各项功能，推出更多便捷、高效、智能的税费服务举措，持续提升办税缴费便利度，更好服务经济高质量发展。

(责编：郝帅、高雷)
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