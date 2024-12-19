原标题：京东健康企业业务商家大会圆满落幕 携手品牌开启企业健康市场增长新篇

12月18日，“合力共创，乘势增长”2025京东健康企业业务商家大会在京东总部举办。会上，京东健康分别与诺泰、海氏海诺、龙之杰、欧姆龙、三诺、稳健、氧精灵、鱼跃、振德、珍视明等医疗器械品牌、以及东阿阿胶、福东海、红牛、康维他（Comvita）、杞里香、Swisse、汤臣倍健、同仁堂健康、燕之屋、正官庄等营养保健品牌，共同签署战略合作协议。

未来，京东健康将与各大品牌共建B端供应链及解决方案，为企业客户提供优质的医疗健康商品及服务，建立有竞争力的价格体系，并不断提高履约能力，2025年共同实现销售额100%增长的目标。

企业健康采购需求逐年增加 京东健康挖掘企业市场新机遇

当下，企业对员工健康的重视程度正在不断提高。全国总工会第九次全国职工队伍状况调查数据显示，2023年，我国职工总数为4.02亿人。这庞大的群体背后，蕴含着对健康产品和服务的巨大需求。报告测算，2023年我国企业物资采购总额为175万亿元。

京东健康依托自身强大的医药供应链能力和覆盖全国的专业医疗资源，以及体检中心、零售药房、国医馆等多种服务业态，能够为企业用户提供高品质、低成本的商品与服务。

京东集团SEC委员、京东健康CEO金恩林表示，2025年，京东健康希望与广大合作伙伴携手，将服务C端消费者过程中积累的能力和资源，应用到服务企业客户场景中，开展全方位、深层次合作，挖掘增长新动能，共同实现更高质量的发展。

京东集团副总裁、政企业务总裁王培暖表示，京东政企业务携手京东健康与医药健康合作伙伴共建可持续行业生态，深挖政企客户需求，以数字化采购为切入点，为政企客户构建“商品+服务”、“采购+管理”的综合服务体系，在服务政企客户降本增效、阳光采购的同时，助力健康伙伴业务高质量增长。

目前，京东已累计服务超过800万家政企客户。京东政企业务相关负责人介绍，采购是链接产业上下游和企业内外部的重要环节，是企业实现数字化转型和降本增效的最佳着点。基于十多年的行业积累，京东政企业务打造了慧采、智采、翼采、中采云等多元化、可定制的数字化管理工具，帮助政企客户整体优化采购流程，实现降本增效和合规透明发展。

四大方向携手共建 为品牌商家打造更大增量场

面对近万亿规模的企业级医疗健康市场，2025年，京东健康将与品牌生态伙伴从商品供应链共建、解决方案共建、市场营销共建、商机生态打造四个方面展开深度合作，共同把握企业市场的发展机遇。

企业市场采购需求复杂，不同企业对于产品、价格有着不同的需求。为更好满足企业客户的需求，京东健康希望与品牌伙伴共建医疗健康供应网络体系，以更高效、灵活的方式提供面向企业客户的合作商品。同时，双方还能以品牌、品类、包装等方案的定制、以企业协议价和分渠道促销的方式，满足客户的多样化需求。为了增强企业客户的互动与反馈，京东健康还可以联合品牌，通过组织线上线下相结合的特色活动，进一步加强品类渗透。

在解决方案共建方面，京东健康将组合不同的医疗健康商品及服务打造综合解决方案，应用于不同的场景，如健康小屋解决方案，京东健康与山东能源合作，在内蒙古鄂尔多斯上海庙镇8个矿区陆续落地“健康小屋”，以健康体检一体机等检测设备、中医按摩理疗按摩与互联网问诊相结合，搭建了集“健康检测+数据分析+档案管理+转诊就医”于一体的企业员工健康管理解决方案，“健康小屋”投用一年来，累计为矿区数万居民提供了医疗建议和康养指导。

在市场营销运营共建方面，京东积累、沉淀了丰富的电商营促销运营经验。针对每年的重要节点，京东健康可以联动品牌，提前规划主题活动，如端午节、中秋节、年货节等重要节庆，以员工福利、商务馈赠、市场营销等场景为主打，为品牌伙伴提供个性化的市场营销解决方案。

为了更好地与品牌商家共同服务企业客户，在商机生态合作方面，京东健康将拓展招商渠道，简化入驻流程，并提供品牌商家激励政策，以吸引更多优质品牌商家入驻平台，并针对性地提供新品扶持、运营培训等方式，帮助品牌商家快速了解企业市场并实现增长。同时，京东健康有多个服务场景可以帮助品牌商家拓展增长空间。如依托于京东互联网医院，为企业客户提供在线诊疗、健康管理、健康科普、线下医疗等服务的企业云医健管服务方案；依托京东健康体检中心，为企业客户提供员工体检、健康评估、风险预警及健康干预等一站式服务的企业员工体检服务方案；依托于数智化医疗健康解决方案，为企业客户提供线上商城、O2O购药、到店购药等全模式健康购物直付理赔服务的企业医疗金服务方案。

协同品牌供需对接，满足企业客户多样化采购需求

在企业市场的需求中，医疗器械产品涵盖品类广，既有普适家用的健康监测产品，也有专业的医用耗材、医疗设备等。京东健康医疗器械业务部总经理廖雅逸在会上分享了如何发挥供应链优势，联动品牌满足企业客户多样化需求的实践。京东健康医疗器械产品供应丰富，可以满足消费者预防、监测、治疗、康复、保健、护理等不同的健康需求，以及针对老人、母婴和慢病患者等特殊人群的健康管理需求。但面向企业客户的供给较弱，京东健康积极拓展供货渠道，吸引更多影像设备、医疗仪器、体外诊断、通用耗材、专科耗材的品牌及供应商加入，稳定货源。

廖雅逸介绍，今年，某医药技术公司在做新药研发临床试验的阶段向京东健康发起了临床试验设备和耗材的采购需求；临床试验周期普遍较长，为避免监测误差，需要保障试验周期内所选设备能持续供应，京东健康凭借齐全的资质、稳定的供货、有保障的售后服务，有效解决了企业客户的问题，帮助其节约了10%的采购成本。

京东健康医疗器械还针对急救场景需求，推出了AED急救设备配置方案，为国央企、金融机构、民企、外企、学校、医院等强需求客户提供专业的售前、售中、售后服务。2024年4月，京东健康与中国银河证券股份有限公司合作，在全国百余家营业网点进行AED设备布设并开展近千名志愿者急救培训活动。

会上，家用医疗器械头部品牌欧姆龙也分享了其面向企业客户的探索实践。欧姆龙健康医疗 (中国) 有限公司战略发展本部总监佳娜表示，2025年，欧姆龙将联合京东健康，打通企业采购全模式，推动各产业客户销售，共同为用户带来更高品质的健康产品与服务，实现互利共赢，推动健康产业的持续发展。

北京同仁堂健康生态电商负责人白冰介绍，同仁堂拥有强大的货盘体系，将联合京东健康搭建慧采货盘，为企业客户提供丰富多元的滋补保健类产品。

本次大会，京东健康向品牌商家和合作机构颁发了卓越信赖奖、新锐突破奖、服务典范奖以及年度领航品牌奖等重磅奖项,对他们过去一年与京东共同服务企业客户的优异表现和突出贡献表示感谢。

(责编：董童、李源)

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