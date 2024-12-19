原标题：避免产业同质化竞争，电商平台如何增加“新质供给”

中央经济工作会议提出，促进平台经济健康发展。在时代发展大潮中应运而生的平台经济，如今在高质量发展中迎来新课题：如何赋能实体经济，发展新质生产力。在中国经济网近日举办的平台经济高质量发展专家研讨会上，多位专家学者围绕“赋能实体经济，发展新质生产力”主题展开深入讨论。

发展平台经济，赋能实体经济

我国平台经济快速发展，正在迈向高质量发展新阶段。据中国信息通信研究院数据，截至2024年9月底，我国价值超十亿美元平台企业共107家，市场规模2.2万亿美元，较上年底增长14.2%。其中价值超百亿美元平台企业共24家，较上年底增加2家。

中国财政科学研究院原院长刘尚希在研讨会上表示，数字经济是一个未来主导的经济形态，平台企业是数字经济的微观基础。从未来发展趋势来看，实体经济需要向数字经济转变，所有实体经济都将变成数字经济。他认为，平台企业的发展要放在数字经济的大逻辑框架下去观察，要运用数字化技术去赋能实体经济。

“在数字化背景下，行业的边界越来越模糊了。服务型制造就是数字化带来的一个明显趋势。”刘尚希说，平台企业的发展逻辑与过去是完全不一样的，不应再用工业化的思维去看待平台企业。要基于新的认知框架，构建适应数字经济特性的新规则与新监管模式，不能简单套用传统工业市场组织方式下的监管方式。

与会专家认为，实体经济和数字经济深度融合是建设现代化产业体系的必然要求。平台经济作为实体经济和数字经济深度融合的重要载体和有机结合，是建设现代化产业体系的重要支撑。

国务院发展研究中心宏观部第二研究室主任李承健提出，通过数字技术创新促进实体经济转型升级：平台经济发挥关键核心技术的战略支撑作用，提升数字技术创新和供给能力；产业数字化需要利用互联网新技术新应用促进传统产业实现全要素、全方位、全链条的转型升级；产业数字化将对数字技术提出更高要求，倒逼数字产业不断发展创新，加速融合发展和良性循环进程。

增加新质供给，发展新质生产力

平台经济是新质生产力的重要代表和载体，发展平台经济事关发展新质生产力。在研讨会上，与会专家围绕“增加新质供给，发展新质生产力”展开讨论。

刘尚希表示，平台企业改变了传统的生产组织方式，形成了新的商业模式、盈利模式和运营模式。从这个意义上讲，平台企业属于新质生产力的范畴。他指出，新质生产力是“0到1”的颠覆性突破，而不是“1+N”式量的累加。中央提出发展新质生产力，根本目的是实现超越，不再是过去40多年的追赶逻辑。他认为，要将发展新质生产力置于数字经济的大背景下去考虑，脱离数字经济谈新质生产力就如同空中楼阁。

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛认为，在扩内需的背景下，要通过有效供给引导或者刺激消费，通过“新质供给”突破消费瓶颈。从大力提振消费角度看，要通过产品通过供给侧的创新，带给消费者更好的消费体验。与此同时，“新质供给”也将对未来有效投资形成很强的拉动作用。在他看来，增加“新质供给”，需要发挥平台经济尤其是电商平台的作用。

在中国数实融合50人论坛副秘书长、数字经济智库首席研究员胡麒牧看来，“新质供给”是新质生产力的结果。电商平台在“新质供给”形成中的作用主要体现在三个方面：提供渠道，降低信息不对称，对接更大市场；价格均等化，通过竞争倒逼产业升级；扶持市场主体，降低运行成本。他认为，不管是专注于流通，赋能上下游，还是纵向一体化，电商平台推动形成“新质供给”的不同模式，都是立足自身禀赋条件摸索形成的，没有对错之分。

在“新电商平台”代表拼多多平台上，一批具备产品、技术及品牌创新能力的新质商家脱颖而出。这批商家依托供应链优势，与平台数字能力进行深度融合，不断推动产业升级，为消费者带来更佳的购物体验。从电商平台的案例来看，“新质供给”正在为行业健康发展注入新活力。

持续健康发展，避免“同质化”竞争

在当前我国经济面临转型升级的关键时期，因商品及产业同质化而引发的内卷式“同质化”竞争，愈发引人关注。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇在研讨会上表示，在外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，应积极运用数字技术，增加“新质供给”，顺应消费升级需求，推动“品牌品质”双提升，将“中国制造”变为“中国智造”，从而有效避免“同质化”竞争。

洪勇分析，随着产业规模的不断扩大，“同质化”问题体现在许多产业带上往往表现为单纯的价格竞争，企业通过不断压缩成本、降低售价来争取市场，最终导致利润空间受限，产业发展难以持续。他认为，品牌化发展可以引导产业从单纯的价格竞争向价值竞争转变。通过打造品牌优势，提升产品创新力和附加值，企业可以摆脱价格战的困局，创造差异化与溢价能力，形成良性的竞争生态。

李鸣涛注意到，当前市场存量特点愈来愈明显，对用户和流量的争夺愈加激烈。谈及如何打破“内卷式”竞争的局面，李鸣涛说，平台可以发挥重要作用，关键在于平台主动作为，发挥各自优势，在竞争中错位发展。

专家普遍认为，平台企业在赋能实体经济、发展新质生产力方面潜力巨大。在向高质量发展转型的关键当口，平台企业要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，利用好驱动高质量发展的关键要素，开辟更多新的产业赛道，探索更多新的产业形态，深度赋能实体经济，在发展新质生产力方面发挥更大作用。（记者马常艳）

(责编：曹淼、李源)

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