人民网记者 夏晓伦

随着科技日新月异的发展，大数据、人工智能等前沿技术已逐渐应用到老百姓的日常生活中。那么在未来，智慧养老场景会是怎样的呢？

在近日召开的2024未来大会的“未来好消息”环节中，现场嘉宾展示了一系列科技在养老领域的创新应用，一窥未来智慧养老场景的全貌。这些创新涵盖医疗、家庭健康管理、养老看护以及康养服务等多个方面，充分展现了科技为养老事业带来的巨大变革和无限可能。

AI助力医疗变革 推动早筛普及

医准智能创始人兼董事长吕晨翀分享了公司在医疗人工智能领域的创新成果。医准智能作为中信医疗健康产业集团投资孵化的企业，在四年间取得了显著发展，估值增长4倍，营收从数百万提升至1亿。

医准智能创始人兼董事长吕晨翀。人民网记者 夏晓伦摄

吕晨翀现场演示了医准智能如何让普通人也能进行甲状腺癌早筛。通过一款可穿戴超声设备，结合平板中的APP，借助AI加持，实现了居家或社区的早期筛查。该技术已在多家医院临床测试，检出率达到98%。

这一技术不仅提升了个体健康管理水平，还在偏远山区发挥了重要作用，乡镇卫生院和村医就可以利用该技术走到田间地头为村民义诊，改善了基层医疗条件。医准智能的创新成果标志着AI技术正从专业医疗机构走向家庭和基层，有望在未来的医疗及大健康领域发挥更大价值。AI赋能家庭医疗 打造全方位健康管理

协和医学博士、杏树林创始人张遇升在分享中讲述了其回国创业经历及对医疗现状的思考。他表示，面对大量甲状腺肿瘤患者，培养足够的外科医生是一大挑战，同时，作为独生子女，他也深感养老医疗困境。

协和医学博士、杏树林创始人张遇升。人民网记者 夏晓伦摄

为此，团队利用协和等医院积累的千万疑难杂症病例数据，训练出家庭AI健康管家兼家庭医生。通过微信即可提供服务，两年已覆盖10万个家庭。在现场，张遇升以李爷爷为例，AI医生能根据其日常健康数据给出个性化建议，如调整饮食、运动方案，并预约专家视频会诊。

为解决AI局限性，团队构建了“三师共管”体系，包括AI家庭健康管理师、全科医师及全国专家网络，提供从日常咨询到线下治疗的全方位服务。这一体系有望让更多家庭享受到高品质医疗服务，未来期待与更多企业合作，将该服务推广至千家万户。

科技赋能养老 AI助力构建全方位关怀体系

在养老问题备受关注的当下， 华为终端BG全屋智能业务总经理吴海军表示，作为一名70后，他深刻体会到解决养老问题的紧迫性，而科技在其中起着关键作用。

华为终端BG全屋智能业务总经理吴海军。人民网记者 夏晓伦摄

吴海军介绍，华为从三个维度运用科技助力养老行业发展。在个人穿戴方面，最新发布的动态血压表可随时监测人体健康参数，如通过微气囊在夜间不打扰用户的情况下监测动态血压和心率，为个人健康管理提供全面数据支持。

居家场景中，针对全国至少6000万类独居老人的安全问题，华为率先引入毫米波雷达。区别于摄像头可能侵犯隐私，该技术可有效检测老人异常跌倒、睡眠等情况，且已在实际产品中应用，深受员工和客户欢迎。

同时，华为构建了完整的AI数据平台，联合中信、社区、医院等形成服务闭环，实现个人独居监测和安全告知，满足不同业态下的养老看护与健康诉求，真正做到用AI关心每一个人，打造成熟的康养业态。

智慧康养机器人 开启养老服务新篇章

优必选科技党委书记、首席财务官张钜介绍了在智慧康养领域的探索与成果。随着人口老龄化加剧，优必选构建了AI+智慧康养服务体系，提供全场景解决方案。

优必选科技党委书记、首席财务官张钜。人民网记者 夏晓伦摄

在机构养老方面，其解决方案覆盖七大服务场景，设计超31个智慧化方案，已在多地落地。公司自主研发多款智慧康养机器人，如智能代步机器人具备自动避障等人性化设计，辅助行走机器人助力老年人出行与康复训练。

机器人作为AI大模型与APP的集成载体，为老年人提供贴心便捷服务。优必选在成长过程中得到中信集团多方面支持，如今将与中信保诚人寿开启养老产业服务探索，未来有望让更多老年人享受智慧康养服务，开启美好晚年生活。

(责编：郝帅、高雷)

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