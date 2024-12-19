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国铁沈阳局开行今冬首趟冰雪旅游专列

2024年12月19日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者王连香）18日，中国铁路沈阳局集团有限公司（下称国铁沈阳局）今冬首趟冰雪旅游专列Y531次从沈阳北站启程，来自华东、华南等地区的210名游客，将在接下来的9天时间里畅游辽吉黑三省30余处景区，遍览冬季的北国风光，开启难忘的冰雪旅途。

进入冬季后，来东北旅游打卡的游客不断增加，国铁沈阳局针对各地游客需求，精心设计旅游线路，首次开行了包含延吉、长白山、中国雪乡、哈尔滨、丹东等目的地的旅游专列，游客不仅可以走进延吉体验朝鲜族传统生活，登顶长白山一览天池圣境，走进哈尔滨游玩冰雪大世界，体验冰雪娱活动，还可以在中国雪乡等地品尝人参汽锅鸡、朝鲜餐、铁锅炖、杀猪菜等特色美食。

中国铁路沈阳局供图

冰雪旅游专列。中国铁路沈阳局供图

为给游客提供更美好的乘车体验，该趟专列加挂了多功能车厢，设置茶艺区、阅览区、棋牌区、KTV区等设施，丰富车上娱乐活动，并设计了独具东北特色的卧具、窗花、小灯笼等，让游客一进车厢就感受到浓郁的东北风。

据沈阳铁道文旅集团沈阳旅游分公司经理杨建平介绍，本趟专列夕发朝至、一铺到底，全程不用换铺，旅客可将大件行李可以放在专列上，免去来回搬运的麻烦。专列还安排了随车医生、列车管家、东北专业司机等，为旅客准备了小药箱、针线包、暖手袋等备品，让旅客拥有更好的出行体验。

今年以来，国铁沈阳局已开行海参崴、阿尔山、粤港澳等方向旅游专列142趟，精心打造了龙井号、阿尔山号等品牌列车，接待游客近5万人次，为沿线地区旅游经济发展带去满满活力。接下来，国铁沈阳局还计划开行长白山、山河屯、抚余等方向冰雪旅游专列，为前往东北游玩的旅客提供多样的出行选择。

(责编：王连香、高雷)
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