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商务部：11月消费市场保持平稳增长

2024年12月19日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，11月份，消费品以旧换新政策持续显效，系列促消费活动有序开展，消费市场保持平稳增长。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.38万亿元，同比增长3.0%。1-11月，社会消费品零售总额44.27万亿元，同比增长3.5%。

一是大宗消费增势较好。据国家统计局数据，11月份商品零售额3.8万亿元，同比增长2.8%。限额以上单位家电零售额同比增长22.2%；汽车、家具分别增长6.6%和10.5%，增速比上月分别加快2.9和3.1个百分点。

二是服务消费较快增长。据国家统计局数据，1-11月服务零售额同比增长6.4%，增速比同期商品零售额快3.2个百分点。11月份，餐饮收入增长4.0%，增速较上月加快0.8个百分点。

三是线上消费平稳增长。据国家统计局数据，1-11月全国网上零售额同比增长7.4%，其中实物商品网上零售额增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。国家邮政局数据显示，11月份快递业务量同比增长14.9%。

四是城乡消费协同发展。11月份，城镇消费品零售额3.76万亿元，同比增长2.9%；乡村消费品零售额6167亿元，增长3.2%，占社零总额比重为14.1%。1-11月，城镇、乡村消费品零售额同比分别增长3.3%和4.3%。

(责编：孙红丽、高雷)
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