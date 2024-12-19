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提升餐饮服务质量 “川菜大师傅”进京交流厨艺

2024年12月19日18:04 | 来源：人民网
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图为活动现场。受访方供图

图为活动现场。受访方供图

人民网北京12月19日电 （记者孙博洋）国家统计局数据显示，今年前10个月，全国餐饮收入44367亿元，增长5.9%。其中，限额以上单位餐饮收入12469亿元，同比增长3.2%。作为消费市场重要组成部分，餐饮消费市场呈现稳中向好的趋势。

在18日举行的2024“川菜大师傅”进京技能交流活动上，参会业内人士认为，中国各地都有自己独特的美食文化，随着交通和物流的发展，这些地方特色美食逐渐走向全国，成为全国人民喜爱的美食，餐饮企业可以通过挖掘和推广地方特色美食，打造具有地域特色的餐饮品牌，满足消费者对不同口味的需求。

提升餐饮服务质量，尤其是厨师技艺成为餐饮消费市场高质量发展的重要课题之一。此次活动上，来自北京和四川两地的餐饮企业、院校、川菜技能大师就如何提升厨师技艺、如何建立相关高标准培训体系进行了交流。活动上还发布了川菜大师傅职业培训学院项目，并启动了川菜大师傅（北京）培育中心项目建设。

图为活动现场。受访方供图

图为活动现场。受访方供图

活动中，四川旅游学院、四川省旅游学校等6家四川学校与在京6家川菜特色餐饮企业就人才培养、技能交流、就业服务等事宜达成合作，以此共同推动川菜烹饪技能的传承与创新，加强川菜大师傅人才的培养和使用，促进川菜文化在北京乃至全国的传播与发展。

“川菜大师傅”代表，国家级技能大师工作室领办人兰明路表示，川菜的创新并非盲目追求新奇，更不是高端食材的堆砌，而是要了解市场的需求、摸准受众的脉搏，让川菜在保持传统韵味的同时，更富有温度、滋味和灵魂。同时，真正的传承应该是在创新中得以延续，在不断演变中保持魅力和活力，因此，做好创新，才是更好的传承。

(责编：郝帅、高雷)
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