图为会议现场。受访方供图

人民网北京12月19日电 （记者孙博洋）12月16日，第二十二届中国食品安全大会暨2024全国食品工业科技进步大会在北京举行。

会上，国家市场监督管理总局原副局长马正其表示，新征程上我们要按照党的二十届三中全会提出的实现高质量发展和高水平的安全的良性互动要求，在保障高水平食品安全的基础上推动我国食品产业高质量发展。

原国家质检总局副局长蒲长城表示，做好食品安全工作，一要坚持科技突破、科技创新；二要推动食品加工工艺水平创新、检疫检测能力创新，以及风险分析、风险防控创新；三要继续完善食品安全体系和企业管理质量制度；四要持续推动全社会形成食品安全共治合力。

原国家卫计委副主任、国务院食品安全委员会专家委员会原副主任陈啸宏表示，食品安全关系到每个人的健康，也是社会发展的基石。确保“舌尖上的安全”，各级相关部门，要把食品安全工作摆在更加突出的位置，不断完善食品安全各项政策法规，创新监管机制，强化监管手段，严防严管严控食品安全风险，逐步建立起从“农田到餐桌”的全过程食品安全监管制度。

中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石表示，食品行业发展方向非常明确，就是要在保障食品安全底线基础上，不断向营养和健康方向发展。守护食品安全底线、提升食品质量、促进向营养健康方向转型，食品企业和行业都是第一责任人或者说是主力军。

中国工程院院士、全国学校食品安全与营养健康工作专家组组长任发政表示，要进一步重视科技创新，提升食品产业的竞争力；要对标国际专业人才的培养模式，建立食品营养人才培养体系，培养更多专业性、技术型的食品行业高层次人才；要加强学术研究和跨界交流，鼓励政府、学界、产业界进行更多的合作，在发展营养健康食品产业方面，进一步达成共识，共同探索未来食品工业转型升级的新方法、新路径、新技术。

中国食品工业协会常务副会长沈篪表示，食品科技创新和装备水平的不断提升，为食品安全检测、监管提供了强有力的技术支撑。在中国食品工业的快速发展、高质量发展进程中，科技创新正在发挥着越来越重要的领创作用。

国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司原司长、全国食品质量控制与管理标准化技术委员会主任委员马纯良表示，食品工业也要把创新放在第一位，通过创新催生食品生产加工的新技术、新产品、新业态、新动能，以创新驱动来引领食品产业的高质量发展。他建议，要推进“五大创新”即：产品创新；种养殖和加工技术创新；包装标签创新；宣传营销创新；管理制度创新。

中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长朱长学表示，食品安全大会始终坚持认真贯彻国家对食品安全的决策部署，致力于增强全民食品安全意识，促进食品安全品质提升，推动食品安全能力建设，倡导建立道德准则，引导完善诚信体系，助推社会共治食品安全。

(责编：郝帅、高雷)

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