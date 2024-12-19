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中国工商银行：以高质量金融服务为澳门繁荣发展贡献力量

2024年12月19日19:03 | 来源：人民网
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今年是澳门回归祖国25周年。25年来，中国工商银行持续提升本地化经营水平，推动现代金融发展，助力澳门经济适度多元。2003年首设澳门分行、2008年收购诚兴银行、2009年整合成立工银澳门，中国工商银行亲历了澳门金融业创新发展的光辉与荣耀，为澳门长期稳定和多元繁荣贡献了力量。

持续提升本地化经营水平

2003年5月，中国工商银行在澳门设立分行；2008年1月至2009年7月，进一步收购拥有37年本地客户服务历史的澳门诚兴银行并整合成立工银澳门。

据中国工商银行介绍，驻澳门机构以“立足澳门、辐射内地、拓展周边、延伸葡语系国家”为发展战略，以“建设澳门地区优秀主流商业银行”为发展目标，推进资产、负债和中间业务协调发展。工银澳门成立15年来，各主要经营指标实现年均10%以上的复合增长，由一家规模仅数百亿元（澳门元，下同）的小型银行，成长为资产规模近5000亿元、有较大市场规模和影响力的本地化主流银行。

中国工商银行驻澳门机构深耕澳门，服务当地社会。积极牵头当地大型银团贷款和重大项目融资，为澳门基础设施建设及投资开发提供资金支持，累计实现各类信贷投放近2000亿元，有力支持了澳门经济社会发展。

中国工商银行驻澳门机构聚焦民生，深化本土经营。近20家营业网点分布于澳门各个商圈、社区，成为澳门居民身边的银行。截至目前，工银澳门营业网点和自助渠道市场占比超过20%，收单及发卡市场占比超过30%，个人客户占本地常住人口的比例达到80%，2024年零售存款余额突破1000亿元。

积极推动现代金融发展

中国工商银行致力维护和助力澳门金融市场稳定、开放和多样发展，在澳门同业中首家进入内地银行间债券市场、首家办理离岸人民币银团、首家成立人民币退休基金、首家加入国际资本市场协会、首批接入CIPS等，成为澳门跨境金融服务最为丰富的金融机构之一。

中国工商银行驻澳门机构持续加快科技创新，实施了以移动银行、线上支付、智能网点等为核心的数字工行本地化战略，在澳门同业中首家建成智能银行网络、首家打通跨境实物电商通道、首家推出智能发卡终端，引领澳门金融消费向更高层次、更加绿色、更便利化方向升级，完善澳门金融服务生态；先后首发碳中和绿债、首发绿色债券指数，服务国家“双碳”目标。

同时，中国工商银行主动对接大湾区发展规划，落地“工银琴澳通”专属服务品牌，先后在澳门市场首家推出“湾区账户通”、首批推出“跨境理财通”、独家推出大湾区乘车码，成功办理首笔绿色金融资产跨境转让、首笔QFLP基金试点及跨境人民币账户融资等，打通了跨境资产合作新渠道，大湾区跨境按揭市场占比达到60%，为推动大湾区互联互通，建立开放、高效、有序的统一市场作出了积极贡献。

服务高水平对外开放

围绕澳门“一中心、一平台、一基地”发展定位，中国工商银行驻澳门机构积极发挥双牌照优势，成功落地融资项目近百个，协同开展跨境撮合、云招商，组织客商参加进博会，有效服务高水平对外开放。

中国工商银行积极挖掘澳门平台价值、服务“走出去”企业，葡语系资产平台累计承接项目约十余个、折合金额超百亿元，有效延伸葡语系市场；持续深化跨境业务联动，打造跨境、跨币种资金池产品，同客户在共建“一带一路”跨境投融资、资金结算等领域建立深度合作，工银澳门现金管理服务已覆盖104个国家和地区、61个币种，年结算额超过1万亿元。

积极践行社会责任

中国工商银行驻澳门机构积极履行社会责任，发挥驻澳门主要中资企业作用，长期为澳门慈善机构等捐赠善款，造福社群；积极开展节日爱心探访，关怀弱势群体。传播热心公益、奉献社会的理念；搭建员工成长成才平台，培育爱国爱澳爱行企业文化。持续向高校提供奖学金，开展金融知识进校园等活动，扶助文教事业发展，培养多元化兴澳人才。

中国工商银行表示，将以更开阔的视野提升金融服务，以更积极的作为服务澳门社会，围绕澳门“一中心、一平台、一基地”的功能定位，发挥工行所长、服务澳门所需。

(责编：曹淼、李源)
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