人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年秋粮旺季收购超1.6亿吨，日均收购量超200万吨——

种粮卖得出 饭碗端得稳（锐财经）

本报记者 汪文正
2024年12月20日04:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　当前，江苏省宿迁市沭阳县积极做好秋粮收购、储运等工作，确保国家粮食安全。图为位于沭阳县的中央储备粮沭阳直属库院内正在储运秋粮。
　　张 良摄（人民视觉）

　　眼下，全国各地秋粮收购进入高峰。国家粮食和物资储备局12月18日发布数据显示，截至目前，全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，日均收购量达200万吨以上，收购进度快于上年同期，守住了农民“种粮卖得出”底线。

　　

　　各地秋粮收购进入高峰

　　国家粮食和物资储备局数据显示，目前全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，同比增加约10%；日均收购量达200万吨以上，收购进度快于上年同期。

　　分品种看，中晚稻收购7000万吨，其中河南、江苏、黑龙江和安徽四省累计收购最低收购价中晚稻超400万吨，政策托底作用得到有效发挥。玉米收购9000万吨，其中东北地区超5000万吨。农民售粮顺畅，企业收粮积极，市场购销趋于活跃，市场运行总体平稳。

　　粮食要种得好，还要储得好。近年来，随着现代农业的快速发展，中国储粮方式向精细化管理转型。国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，“十四五”以来，各地积极推进高标准粮仓建设和现有仓房升级改造，粮仓气密、隔热等关键性能明显提升。

　　截至目前，全国实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。目前国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。各地充分发挥粮食产后服务中心作用，强化农户科学储粮技术指导和服务，助农减损增收。近10年来农户储粮损失率下降了约5个百分点。

　　此外，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中储粮集团公司在河南、江苏、黑龙江、安徽四省符合条件的地区先后启动中晚稻最低收购价执行预案。目前，中储粮公布最低收购价收储库点217个，单日入库能力超17万吨，收购整体平稳有序。

　　各类支持政策发力显效

　　2024年，中国粮食再获丰收，粮食产量达1.41万亿斤，比上年增加221.8亿斤、增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，各类支持政策发力显效，推动了今年粮食生产再获丰收。

　　今年，中国出台一系列强农惠农富农政策，继续提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴等政策，扩大完全成本保险、种植收入保险政策实施范围，完善农资保供稳价应对机制，健全种粮农民收益保障机制，多措并举提高农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。2024年，全国粮食播种面积达到17.9亿亩，比上年增长0.3%，连续5年保持增长。

　　同时，各地实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进高标准农田建设和粮油等主要作物大面积单产提升行动，推广合理增密、水肥一体、“一喷三防”“一喷多促”等技术，有效提升粮食单产水平。加之今年全年大部分农区气象条件总体有利，光温水配合较好，2024年全国粮食亩产达到394.7公斤，比上年增长1.3%。单产提升对粮食增产贡献率超过80%。

　　在落实粮食生产责任方面，各地加大对粮食生产支持力度。“2024年，全国31个省（区、市）中有26个增产，特别是粮食主产区增产作用明显，充分体现了‘饭碗一起端、责任一起扛’的要求。”付凌晖说。

　　提升农产品供给保障能力

　　粮食产量何以再创新高？“从耕地看，今年粮食播种面积比上年增加525.8万亩，且耕地质量提升速度加快，农田基础设施改造稳步推进，中央财政提高了对高标准农田建设的补助标准。从农业科技看，今年农业科技进步贡献率超过63%，粮食生产全程机械化发展达到新高度，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，护航粮食增产。”中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员钟钰说。

　　“总的看，尽管今年局部地区发生了较严重的自然灾害，但在全国上下共同努力下，全年粮食生产再获丰收，产量再上新台阶，为保障国家粮食安全、推动乡村全面振兴奠定了坚实基础。”付凌晖说。

　　日前，中央农村工作会议在北京召开，对2025年“三农”工作作出具体部署安排，为做好粮食生产工作、稳住“中国饭碗”明确了方向。

　　中国人民大学教授、国家粮食安全战略研究院院长程国强表示，中央农村工作会议要求“严格耕地占补平衡管理，建立耕地种植用途监测体系”，有助于确保耕地总量不减少、质量不降低，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地主要用于粮食生产。

　　“农业强，粮食和重要农产品供给保障能力必须强。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，随着中国粮食产量不断取得新突破，实现新跨越的难度也随之增加。下一步将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，大力发展农业新质生产力，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，不断巩固提升粮食产能，端牢14亿多中国人的饭碗。

　　国家粮食和物资储备局有关负责人表示，将加强粮食收购统筹组织，认真抓好市场化收购和政策性收储，引导多元主体积极入市，增强市场购销活力。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升餐饮服务质量 “川菜大师傅”进京交流厨艺
　　图为活动现场。受访方供图 人民网北京12月19日电 （记者孙博洋）国家统计局数据显示，今年前10个月，全国餐饮收入44367亿元，增长5.9%。…
第二十二届中国食品安全大会在北京举行
　　图为会议现场。受访方供图 人民网北京12月19日电 （记者孙博洋）12月16日，第二十二届中国食品安全大会暨2024全国食品工业科技进步大会在北京举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部