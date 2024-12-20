今年秋粮旺季收购超1.6亿吨，日均收购量超200万吨——

本报记者 汪文正

当前，江苏省宿迁市沭阳县积极做好秋粮收购、储运等工作，确保国家粮食安全。图为位于沭阳县的中央储备粮沭阳直属库院内正在储运秋粮。

张 良摄（人民视觉）

眼下，全国各地秋粮收购进入高峰。国家粮食和物资储备局12月18日发布数据显示，截至目前，全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，日均收购量达200万吨以上，收购进度快于上年同期，守住了农民“种粮卖得出”底线。

各地秋粮收购进入高峰

国家粮食和物资储备局数据显示，目前全国各类粮食主体累计收购秋粮超1.6亿吨，同比增加约10%；日均收购量达200万吨以上，收购进度快于上年同期。

分品种看，中晚稻收购7000万吨，其中河南、江苏、黑龙江和安徽四省累计收购最低收购价中晚稻超400万吨，政策托底作用得到有效发挥。玉米收购9000万吨，其中东北地区超5000万吨。农民售粮顺畅，企业收粮积极，市场购销趋于活跃，市场运行总体平稳。

粮食要种得好，还要储得好。近年来，随着现代农业的快速发展，中国储粮方式向精细化管理转型。国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，“十四五”以来，各地积极推进高标准粮仓建设和现有仓房升级改造，粮仓气密、隔热等关键性能明显提升。

截至目前，全国实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。目前国有粮库储粮周期内综合损耗率控制在1%以内。各地充分发挥粮食产后服务中心作用，强化农户科学储粮技术指导和服务，助农减损增收。近10年来农户储粮损失率下降了约5个百分点。

此外，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中储粮集团公司在河南、江苏、黑龙江、安徽四省符合条件的地区先后启动中晚稻最低收购价执行预案。目前，中储粮公布最低收购价收储库点217个，单日入库能力超17万吨，收购整体平稳有序。

各类支持政策发力显效

2024年，中国粮食再获丰收，粮食产量达1.41万亿斤，比上年增加221.8亿斤、增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，各类支持政策发力显效，推动了今年粮食生产再获丰收。

今年，中国出台一系列强农惠农富农政策，继续提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴等政策，扩大完全成本保险、种植收入保险政策实施范围，完善农资保供稳价应对机制，健全种粮农民收益保障机制，多措并举提高农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。2024年，全国粮食播种面积达到17.9亿亩，比上年增长0.3%，连续5年保持增长。

同时，各地实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进高标准农田建设和粮油等主要作物大面积单产提升行动，推广合理增密、水肥一体、“一喷三防”“一喷多促”等技术，有效提升粮食单产水平。加之今年全年大部分农区气象条件总体有利，光温水配合较好，2024年全国粮食亩产达到394.7公斤，比上年增长1.3%。单产提升对粮食增产贡献率超过80%。

在落实粮食生产责任方面，各地加大对粮食生产支持力度。“2024年，全国31个省（区、市）中有26个增产，特别是粮食主产区增产作用明显，充分体现了‘饭碗一起端、责任一起扛’的要求。”付凌晖说。

提升农产品供给保障能力

粮食产量何以再创新高？“从耕地看，今年粮食播种面积比上年增加525.8万亩，且耕地质量提升速度加快，农田基础设施改造稳步推进，中央财政提高了对高标准农田建设的补助标准。从农业科技看，今年农业科技进步贡献率超过63%，粮食生产全程机械化发展达到新高度，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，护航粮食增产。”中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员钟钰说。

“总的看，尽管今年局部地区发生了较严重的自然灾害，但在全国上下共同努力下，全年粮食生产再获丰收，产量再上新台阶，为保障国家粮食安全、推动乡村全面振兴奠定了坚实基础。”付凌晖说。

日前，中央农村工作会议在北京召开，对2025年“三农”工作作出具体部署安排，为做好粮食生产工作、稳住“中国饭碗”明确了方向。

中国人民大学教授、国家粮食安全战略研究院院长程国强表示，中央农村工作会议要求“严格耕地占补平衡管理，建立耕地种植用途监测体系”，有助于确保耕地总量不减少、质量不降低，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地主要用于粮食生产。

“农业强，粮食和重要农产品供给保障能力必须强。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，随着中国粮食产量不断取得新突破，实现新跨越的难度也随之增加。下一步将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，大力发展农业新质生产力，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，不断巩固提升粮食产能，端牢14亿多中国人的饭碗。

国家粮食和物资储备局有关负责人表示，将加强粮食收购统筹组织，认真抓好市场化收购和政策性收储，引导多元主体积极入市，增强市场购销活力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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