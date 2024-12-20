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全球绿色航运大会在海南举行

2024年12月20日04:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报儋州12月19日电（记者孔德晨）2024全球绿色航运大会日前在海南省儋州市举行。本次大会由西门子能源与马士基集团联合主办，以“迈向零碳未来：创新与合作推动绿色航运”为主题，分享绿色航运和绿色燃料最新成果和最佳实践，为全球绿色航运事业加速迈向“零碳未来”汇聚智慧力量。

　　作为全球贸易的命脉，近80%的全球贸易量依赖航运业。“全球航运业的脱碳充满挑战。中国在这一转型中的作用至关重要。”西门子能源股份公司有关负责人说，“作为替代燃料生产的领导者、清洁技术的主要投资者以及国际航运的战略枢纽，中国完全有能力推动全球航运脱碳进程。凭借正确的政策、激励措施和技术进步，我们可以实现一个可持续且有韧性的航运业。”

　　大会期间，清洁能源国际创新联盟正式启动。该联盟由西门子能源、国家能源集团、海南国际经济发展局三方倡议发起，由企业、专业机构和国际性社会组织自愿结成，旨在推动清洁能源技术创新与应用，促进国际合作与交流，提升清洁能源产业的整体竞争力，实现可持续发展，助力海南省实现清洁能源岛目标。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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