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今年大豆播种面积1.55亿亩，产业链不断延伸

吃干榨净“一粒豆”（年终策划·抓牢抓实粮食生产）

本报记者 常 钦
2024年12月20日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前召开的中央农村工作会议提出，“稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动”。大豆是我国重要的粮食和油脂兼用作物。从黑龙江到海南岛，从华北平原到西北内陆，大豆种植广泛，我国逐步形成食用为主、蛋白和油脂加工为辅的消费格局。

　　近日，记者沿着种植源头、加工车间、消费终端，看政策落地实效，探寻大豆全产业链升级的有益实践。

　　看种植面积：

　　政策给力、技术到位，一田双收

　　今年秋收，在山东省德州市禹城市房寺镇田间，玉米和大豆“同框”。一排排齐人高的玉米、一垄垄饱满的大豆交错排列，大豆专用收割机在前，玉米收割机随后，梯次有序收获。捧着金黄大豆，乡邦种植专业合作社负责人刘厚志算起增收账：“发展复合种植1060亩，玉米亩产1200多斤，大豆亩产200多斤，一田双收。”

　　增产来自新良方。禹城市已连续3年推广复合种植，种植面积共13万亩左右，积累不少种植经验。“一播全苗是关键，做好封地少长草，增加密度创高产，增施肥料保全季，花前一定要化控，农机配套收割好。”这则顺口溜，是德州市农业科学研究院研究员高凤菊总结的，浅显易懂，深受乡亲们欢迎。

　　禹城市完善科技服务体系，聘请四川农业大学杨文钰团队、德州市农科院大豆团队全程指导。“农技人员手把手指导，心里有底气。今年试着把行距扩大、株距缩小，大豆播种密度由去年的每亩6000株左右提高至8000株左右，玉米提高至每亩4500株以上。”刘厚志说。

　　推广复合种植，农业机械是重要保障。气吸式播种机、施肥播种机、喷杆喷雾机……禹城市天明机械制造有限公司车间里，一款款农机整装待发，用于大豆玉米带状复合种植的机械就已研发出7款。

　　“乡亲们反映，植保作业是复合种植的一大难题。”天明机械制造有限公司工程师徐立宁介绍，公司根据生产需求，精准研发的自走式喷杆喷雾机，采用双柱塞泵、双药箱，不仅容量较大，还能同时喷洒2种不同药剂，安全可靠，作业效率高。

　　政策给力，农户吃上“定心丸”。禹城市农业农村局局长李振刚介绍，禹城设立大豆产业基金2000万元，在中央、省、市补贴的基础上，禹城市财政兜底将补贴标准提高至每亩300元；推广大豆“期货+保险”模式，每亩种植收益保底1157元。禹城市梁家镇来凤村火龙家庭农场负责人信维财说，“今年大豆、玉米亩产比去年增收10%左右，有补贴再加上保险，丰收又增收。”

　　技术培训到位。今年，中央农业广播电视学校依托高素质农民培育计划，带动大豆主产区开展大豆高产种植技术、大豆玉米带状复合种植技术培训，共培育大豆产业高素质农民超过7万人，大豆单产提升专题培训1万多人次，大豆玉米带状复合种植专题培训1.3万人次。

　　数据显示，今年大豆播种面积1.55亿亩，连续3年稳定在1.5亿亩以上。18个省份示范推广带状复合种植2000万亩，大部分地块实现“玉米基本不减、增收一季豆”目标。综合种植面积、单产提升等因素，今年大豆产量413亿斤。

　　看单产提升：

　　良种配良法，增产又增效

　　前不久，海伦大豆等82个区域公用品牌被纳入2024年农业品牌精品培育计划。

　　大豆摇铃结荚密。今年秋收，黑龙江省海伦市的大豆田里传来好消息：大豆新品系“东生1042”亩产达331.2公斤。这一测产结果是黑龙江省大豆平均亩产的2.5倍多。

　　“东生”系列大豆品种落地生根，离不开中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员李艳华的心血。“北种南繁，把东北的种子带到海南去繁育，育种进程缩短3至4年。”李艳华说。普通农户一年种植1季，李艳华一年种3季。

　　良种播下，良法跟上。李艳华介绍，“东生1042”是油脂兼用品种，春季整地，旋耕两次，土壤松散，利于扎根和吸收水肥；生长期间，蹚地两次，苗前苗后各除草一次，再搭配营养液等，科学喷施。

　　近年来，海伦市深入实施种业振兴工程行动，累计培育审定“东生”“北生”系列大豆品种21个，大豆优良品种推广应用面积达到90%以上，重点推广1.1米大垄密植栽培技术模式。“大垄栽培增加单位面积保苗株数，可提高单产10%以上。”海伦市农业技术推广中心高级农艺师刘智颖介绍。

　　今年海伦市226.3万亩大豆喜获丰收。海伦市龙海食品有限公司总经理尤雨介绍，“11月以来，企业进入产销旺季，每天收购大豆达到500吨，订单量比去年增加5%。”

　　科尔沁右翼前旗是全国产粮大县，也是内蒙古大豆主产区。今年当地争取国家大豆单产提升工程42万亩，作为全国整建制大豆单产提升示范县，一批新机械、新技术应用到田间地头。

　　科右前旗巴日嘎斯台乡水库村1.4万亩大豆种植基地里，智能农机、自动化灌溉系统、智能化设备等一应俱全，大豆生长信息实时监测。“有了大数据，种豆更有准头，预计亩产能提高40斤以上。”基地负责人李井军说。

　　单产提升有力推进。农业农村部深入实施大豆大面积单产提升行动，重点推行精细机播增密度、商品种子加包衣、合理轮作避重茬等措施，初步调度显示，全国大豆亩均种植密度由1.6万株增加到1.65万株，带动大豆单产提升。在13个省份66个县，实施大豆单产提升工程400万亩，推广大豆水肥精准调控高产高效栽培模式，预计亩增产20公斤。

　　农业农村部加快高油高产品种培育攻关。据农情调度，今年全国高油高产大豆面积达到3437万亩、占大豆总面积的22%，其中东北四省区2958万亩、比上年增加631万亩。

　　看产业链：

　　加工升级，“一粒豆”身价翻番

　　位于德州市陵城区的谷神生物科技集团有限公司，一车车大豆到厂后脱皮、脱脐，变成豆瓣。豆瓣经过低温浸出工艺加工，得到低温豆粕和大豆油脂系列产品。

　　“一粒豆”被吃干榨净。“油脂精炼过程中产生的废油脚，通过提纯等工艺提取大豆磷脂产品，可开发保健食品。”企业负责人李世超介绍，低温豆粕是集团大豆蛋白系列产品的原材料，豆粕制取大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品；豆粕提取后产生的废豆渣，还能提取大豆多糖、大豆膳食纤维等。

　　“大豆分离蛋白是一种优质植物蛋白，产品广泛应用于乳制品、肉制品等；大豆浓缩蛋白广泛应用于肉制品、宠物食品等。”李世超介绍。

　　今年以来，谷神集团30多个大豆深加工产品出口至全球96个国家和地区。谷神集团加强与博士后科研工作站等合作，研发油脂、蛋白、精深加工衍生物等产品33大类78个品种。

　　在山东禹王生态食业有限公司，一斤大豆变身植物蛋白肉，价格从2元变为20多元。“一粒大豆含有约40%的蛋白质、20%的脂肪、超20%的碳水化合物……”公司总经理李顺秀介绍，公司研发的植物蛋白肉、休闲素食、低聚肽饮品等4个大类30多种大豆蛋白终端食品已全面投放市场。

　　龙头带动，订单种豆。谷神集团通过实施“大豆育种—订单种植—加工—研发—终端产销”的全产业链模式，与种植大户签订购销协议、包销合同，高出普通豆价格的5%—10%，每年直接带动豆农增收3000万元以上。

　　数据显示，大豆主要用于加工油脂及饲料、豆制品和大豆蛋白。从国产大豆加工情况看，约10%用于加工大豆油脂和豆粕，约13%用于加工大豆蛋白，约72%用于加工豆制品，其余用于种子等，产业链不断延伸。记者从市场监管总局代码中心获悉，近两年，大豆加工业经营主体数量快速增加，截至2024年10月底，总数达到10.3万家，较2022年初增加约2.8万家，增幅超过30%。新增的大豆加工业经营主体中，有1/3集中在黑龙江、内蒙古等大豆主产区。

　　农业农村部有关负责人介绍，随着我国居民健康意识提升，以及豆制品新产品加快开发，豆制品消费在基本稳定的基础上显示出不断增长的潜力。预计未来国内外市场蛋白类、功能食品类、精细化工类等大豆精深加工产品需求将持续扩大。农业农村部利用节庆展会、电商平台促进国产大豆及豆制品消费，并会同国家卫生健康委开展食品安全与营养健康公益宣传，提倡“减油、增豆、加奶”，推动城乡居民食物消费和供应保障在更高水平上实现动态平衡，挖掘新的大豆消费空间。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月20日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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