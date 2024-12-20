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管得更精准、产得更高效、成本更合理，智慧农业蓬勃发展，正改变着农业生产从田间到餐桌全产业链条的效率与质量





坐在家里也能远程操控田里的拖拉机？没错。日前，在广州举办的第二十一届中国国际农产品交易会上，一台智能农机驾驶舱吸引了不少参观者的目光：农机手坐在模拟驾驶舱里，左手控方向，右手切换功能，一脚刹车一脚油门，看着屏幕操控拖拉机在“田里”进行农事作业。

还不只是智能农机驾驶舱。在本届农交会的智慧农业展区里，卫星、无人机、各类传感器、大数据平台、数字应用场景、人工智能大模型……多种空天地全方位农业科技成果纷纷亮相，让人们对农业更智慧、乡村更智能的未来发展图景充满期待。

其实，随着现代信息技术与农业生产日益深度融合，物联网、大数据、云计算等信息技术在农业耕种管收各环节广泛应用，各类数字化应用场景下的“新农具”已经层出不穷。根据监测数据，2022年全国农业生产信息化率已达27.6%。

数据背后的实践探索更令人震撼。玻璃温室里，布设400多个传感器、控制器，“农业大脑”下达灌溉、调温指令，让蔬菜时刻生长在“舒适区”；农机企业研发精量播种机，定播5000粒种子，精度瞄准“一粒不差”……

管得更精准、产得更高效、成本更合理，智慧农业蓬勃发展，正改变着农业生产从田间到餐桌全产业链条的效率与质量，也将为回答今后“谁来种地”问题提供有力支撑。从当前各地正在进行的探索就能看出，智慧农业的实践已经不再只局限于新农技、新农机的简单运用，更加注重从创新组织经营模式、研产推用一体联动等方面，集成式推动智慧农业发展。

应当看到，当前智慧农业发展之路上依然面临着基础设施待改善、数据质量待提高、作业精度待升级、“智慧”人才供给待增加等问题，需要更加充分调动各类主体积极性，多方面着手破解这些瓶颈制约。

让这片田野更加智慧，需要聚焦智慧农业发展的重点领域和关键环节，瞄准农业农村生产管理面临的难点问题，加强顶层设计、加大政策支持、强化应用导向，让智慧农业技术不断创新、模式不断涌现、应用不断深化，为加快农业农村现代化提供新动能。

让这片田野更加智慧，离不开农村基础设施提档升级，更离不开农民数字素养的提升。在加大信息网络覆盖、加强信息化产品装备配备的同时，围绕智慧农业创新组织方式，制定吸引高学历人才从事智慧农业生产的激励机制，让能人扎根田间地头，培育壮大本土人才队伍，为农业智能化大幅提升注入新活力。

智慧农业是发展现代农业的重要着力点，是建设农业强国的战略制高点。《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》提出，到2030年，我国智慧农业发展取得重要进展，农业生产信息化率达到35%左右。前景广阔，未来可期，加快发展智慧农业，赋能乡村全面振兴，用科技的力量让这片充满智慧的田野，成为实现农业农村现代化的坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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