浙江杭州余杭区创新帮扶机制

本报记者 窦瀚洋

“我家认领1亩地，管护好，一年能增收2万元。”浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村“良助”慈善共富基地内，村民陈彩凤将晒完的玉米送往合作社，由合作社精加工后再销售。“良助”基地由余杭区民政局、余杭区慈善总会与杭州良渚麟海蔬果专业合作社联手打造，帮助当地农户搭上“共富班车”。

近年来，余杭区持续深化产业帮扶、金融帮扶、结对帮扶机制，采取提供公益性岗位、代种代养、来料加工等组合举措，进一步鼓起低收入农户的腰包。余杭区00后创业者杨晓璐收到创业资助资金5万元。“去年在区里政策扶持下开了家花店，拿到这笔资金，我打算把手作课程、花艺培训都做起来。”杨晓璐说。

今年以来，余杭区通过政府购买服务、公益创投项目等载体，针对性开展救助帮扶项目81个，帮扶对象覆盖率达到99.3%。全区12个镇街222个村社建成助联体服务站点，建立“线上处置、线下核实、助联体帮扶”的联动救助机制，参与服务社会力量41家，累计帮扶困难群众超过1.33万人次。

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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