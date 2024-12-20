重庆石柱县推动黄连产业提档升级

本报记者 刘新吾

“你看这黄连，根肥肉厚，药香又浓，今年产地价能卖到200多元一斤哟！”重庆石柱土家族自治县沙子镇卧龙村种植大户陈福龙采完黄连算起账：“我家在地黄连面积20多亩，今年能采收2亩，亩产600斤，预计能卖18万元。”

在石柱县，像陈福龙这样的黄连种植户有1.1万余户，全县常年黄连在地面积约5.8万亩，年产量3000吨以上，黄连成了乡亲们的致富产业。

石柱县地处武陵山区，山多地碎。既要强产业，又要护生态，如何协调发展？“县里提高黄连生产经营集约化、专业化、组织化程度，创新‘林连互利共生’，走出一条生态增绿、产业增效的路子。”石柱县农业农村委中药材科黄连办负责人聂广楼说。

“企业+村集体+农户”模式逐渐成熟。在沙子镇，黄连种植面积超1.6万亩，今年预计产量达500吨。“我们鼓励村级集体经济合作社、家庭农场等新型经营主体，为农户提供集中烘烤、统一包装等服务，提升黄连品质。”沙子镇农服中心主任廖华乔介绍。

不远处的中益乡全兴村成立村集体经济组织，整合资源，发展20亩黄连产业园，建成黄连烘烤车间。“我今年采收黄连1亩多，产量800斤，及时烘烤，品质提升了，比上年多挣了3万多元。”全兴村黄连种植户周成孝说。

如今，一条覆盖黄连种植、科研、中成药深加工到市场交易的黄连产业链正在形成。石柱县建成全国黄连科研中心，推广漂浮式育苗、小拱棚种植等新技术，引进企业研发黄连片、黄连牙膏等产品，延伸产业链，提升附加值。2023年，全县黄连产业总产值达12.8亿元，带动群众增收致富。

（陈静参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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