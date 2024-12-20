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云南楚雄州蜻蛉河灌区探索农业水价综合改革

用上“明白水” 产业有奔头

本报记者 李晓晴
2024年12月20日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　蜻蛉河弯弯，两岸良田肥沃。打开遥控器，田间喷灌头启动，水雾弥漫。“浇地更智慧，节水省肥省人工。”云南大姚县金碧镇马屯村村民马永怀说。

　　蜻蛉河灌区位于云南楚雄彝族自治州姚安、大姚两县，设计灌溉面积30.1万亩。2023年，蜻蛉河灌区被列为全国第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设的11个试点之一，开展先行先试。

　　先定水权。蜻蛉河灌区管理局局长罗文鸿介绍，依据可供水量、种植结构及面积、作物用水定额，灌区科学制定水权分配方案，在充分协商的基础上，将灌区6489万立方米水量确权到用水户。

　　再定水价。“我们采取准许成本加合理收益的原则，既确保灌区可持续运行，也要保障农民种地收益。”姚安县发展和改革局有关负责人张正东介绍，通过成本测算、监审、听证等工作，核定粮食作物水价为每立方米0.15元至0.25元、经济作物每立方米0.25元至1元。

　　水价改革倒逼农业节水。“告别‘大锅水’，用水更省了，今年种了550亩‘楚粳54号’节水水稻品种，用水量减少，水费也跟着减少。”灌区种粮农户黄文勇介绍。

　　用“明白水”、交“明白费”。如今，灌区骨干工程计量率达90%，干渠以下计量率达63%，成立用水户协会5个，参与供水设施建设管护用水户3.7万户。灌区基础设施不断完善，助力乡村特色产业提档升级。

　　“下一步，我们将以深化灌区管理体制机制改革为牵引，努力实现灌溉用水自动化、工程管理数字化、监控自动化、调度智能化，助力粮食安全和乡村全面振兴。”罗文鸿表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月20日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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