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“时代楷模”单杏花同志先进事迹报告团在铁路系统作报告

2024年12月20日08:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：“时代楷模”单杏花同志先进事迹报告团在铁路系统作报告

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，12月19日上午，“时代楷模”单杏花同志先进事迹报告团在国铁集团机关作报告，5位报告团成员从不同角度深情讲述单杏花同志的奋斗故事、体会感悟。报告会以电视电话会议形式举办，连线到铁路基层单位，共设1000余个分会场，铁路系统5万余名干部职工聆听报告。国铁集团党组书记、董事长郭竹学同志主持报告会，中宣部宣教局负责同志出席报告会。

中国铁道科学研究院集团有限公司(以下简称铁科院集团公司)首席研究员、铁路12306科创中心副主任单杏花同志，1996年参与中国铁路客票系统研发项目，2005年开始牵头主持5.0版本的研究与推广工作，一步步成为带头人，二十多年来一直坚守中国铁路客票系统研发一线，是践行“人民铁路为人民”宗旨，以科技创新赋能交通强国建设的铁路先锋。她聚焦专业领域，主持铁路运输组织、旅客服务、收益管理理论和技术研究，带领团队将12306系统建设成为全球交易量领先的超大型实时票务系统，为我国铁路数字化智能化发展作出了突出贡献，为人民群众出行提供了更加便利的智能化服务，赢得了社会各界的广泛赞誉。日前，中共中央宣传部授予单杏花同志“时代楷模”称号，国铁集团党组发出向“时代楷模”单杏花同志学习的决定。

报告会上，5名报告团成员从不同角度依次作报告，用朴实的语言、生动的事例、真挚的情感，深情讲述了单杏花同志投身铁路客票事业、奋战铁路12306科技创新一线、守护旅客美好出行的先进事迹，充分展现了新时代共产党员奋进新征程、建功新时代的使命担当，深刻体现了新时代科技工作者勇攀高峰、敢为人先的创新精神。

铁科院集团公司党委副书记路云军以《把旅客放在心中最高的位置》为题，分享了单杏花始终把群众需求装在心里，带领团队研发12306网站、推出多项便民功能，用一次次系统升级、一次次功能创新，不断满足旅客美好出行需求，以实际行动践行 “人民铁路为人民”宗旨的感人事迹。

铁科院集团公司电子所所长王明哲以《没有攻不下的难关》为题，从同事和科研工作者的视角，分享了单杏花带领团队以高超的技术创新能力和“咬定青山不放松”的意志，运用云计算、大数据等前沿技术开展一系列原创性技术攻关，攻克多项世界级难题的难忘经历。

《人民铁道》报记者许媛媛以《为努力奔跑的追梦人喝彩》为题，分享了自己因采访与单杏花相识，听到看到一个个故事、被单杏花一次次感动，见证了单杏花扎根铁路、脚踏实地、努力奔跑的追梦征途，由衷地为单杏花喝彩的切身感受。

铁科院集团公司电子所副研究员武晋飞以《做单杏花老师那样的人》为题，从单杏花团队成员和博士生的角度，讲述了单杏花作为领军人物和“知心姐姐”，勇于挺身而出、善于团结协作，以饱满热情全身心投入工作，带领团队群策群力、集智攻关的温情故事，分享了亲身感受到的单杏花独特人格魅力。

“时代楷模”、铁科院集团公司首席研究员单杏花以《我是一个幸福的奋斗者》为题，分享了自己从一个怀揣梦想的大学生到铁路12306系统带头人的心路历程，讲述了在铁路客票系统1.0版本到7.0版本建设过程中的艰苦奋斗和感人点滴，生动诠释了对铁路事业的热爱、对科技创新的执着、对幸福人生的追求。

整场报告会感人至深、催人奋进，现场观众深受感动、倍受鼓舞，不时报以热烈掌声。广大铁路干部职工纷纷表示，将以“时代楷模”为榜样，积极投身科技强国、交通强国建设，踔厉奋发、砥砺前行，在推进铁路高质量发展、率先实现铁路现代化的新征程中作出新的更大贡献。中国铁路上海局集团有限公司上海站客运职工表示，我们都是铁路发展特别是客运发展的亲历者，想起当年的“客票大卖场”，我们很辛苦，想起那些彻夜排队的旅客，他们更艰辛，但这些场景都随着12306系统的研发和使用一去不复返了！铁科院集团公司青年科研人员说，要像单杏花那样，既锐意进取、开拓创新又严谨求实、脚踏实地，以服务铁路安全技防和养护维修的现场需求为出发点，瞄准专业主战场，在安全检测监测技术研发工作中不懈奋斗，持续巩固发展中国高铁技术的世界领先优势。中国铁路北京局集团有限公司丰台机务段“毛泽东号”机车组司机长说，作为火车司机向“时代楷模”学习，要增强服务旅客意识、强化技术业务能力，用每趟车平稳、安全、正点的操纵践行“人民铁路为人民”的宗旨。中国铁路昆明局集团有限公司昆明客运段5652次列车长说，我们值乘西南边疆山区公益慢火车，要学习单杏花的敬业精神和人民情怀，真诚、热情、耐心服务好沿线百姓，让慢火车真正成为老乡们的“上学车”“就医车”“致富车”，为助力乡村振兴贡献一份力量。

(责编：王连香、李楠桦)
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