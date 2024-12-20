新华社北京12月19日电（记者高敬）记者19日从生态环境部获悉，生态环境部会同中国科学院组织开展了第二批生态质量综合监测站遴选工作，将116个综合站纳入全国生态质量监测网络。至此，共有171个综合站纳入全国生态质量监测网络，实现了31个省份和新疆生产建设兵团全覆盖，我国生态质量监测网络建设取得重要进展。

据悉，综合站在全国生态质量监督监测与评价工作中发挥“控制性”作用，主要任务是“样地监测、积累数据；天地一体、地面验证；发现问题、服务监管；专题研究、培养人才”。

第二批综合站中，生态环境部门牵头的有60个，中国科学院牵头的有32个，其他单位牵头的有24个，涵盖森林、草地、湿地、荒漠、城市、农田、海洋等7大生态系统类型，其中87个位于生态保护重点监管区域及重要生态空间。

下一步，生态环境部将继续组织综合站申报与遴选工作，积极发挥综合站的作用，推动生态质量监测网络高效运行，为全面加强生态保护监管、建设人与自然和谐共生的美丽中国提供有力支撑。

(责编：王震、陈键)

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