新华社北京12月19日电（记者姜琳 胡林果）记者19日从人力资源社会保障部获悉，为期两个多月的2024年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动已于近日结束。活动期间，各地为毕业生提供多渠道多元化就业服务，线上线下共举办2.3万场招聘会，54.1万家用人单位提供岗位1032.8万个，吸引了1061.6万人次毕业生参与求职。

据人力资源社会保障部全国人才流动中心相关负责人介绍，与往年相比，今年各地更加积极应对就业形势，加强活动的针对性、实效性。通过省市县三级联动、线上线下同频共振，各地加密组织就业服务活动进校园、进企业、进园区、进商圈、进社区，同时因地制宜，灵活组织一批小型化、特色化招聘活动。

作为大中城市联合招聘的特色活动，跨区域巡回招聘已成为各地拓宽就业空间和招才引才的重要渠道之一。“活动期间，共举办33场巡回招聘活动，相关地区累计组团413个次，2.1万家用人单位参会，提供岗位50.3万个，参会求职毕业生39万人次。”上述负责人表示。

为精准对接区域和产业发展需求，各地积极开展了一系列区域性、行业性人才交流活动。在辽宁举办东北三省一区青年人才交流活动，多省份携手发动优质企业集中“揽才”。在广西、浙江温州分别举办文旅、民营企业专场招聘活动，集聚行业内优质岗位，吸引青年人才跨区域就业。在经济欠发达地区以及就业压力较大地区开展的招聘帮扶，受到毕业生青睐。

在就业创业指导方面，各地提供了简历诊断、生涯规划、模拟面试、求职体验等多样化服务。上海徐汇区导师服务专家团深入社区服务站点，与离校未就业毕业生面对面交流。广西推出“学子名企行”“送生访企直通车”“职场体验日”等实践活动。四川开展毕业生就业指导活动81场，为36.47万名大学生提供服务。

推动数字赋能，是今年秋季专场活动的一大新特点。北京为毕业生提供AI模拟面试、简历优化等指导。重庆根据求职意向为毕业生精准推送岗位，实时跟进简历投递结果。浙江人力资源公共招聘网站实现省市县乡村五级贯通，一键报名、一键查岗、一键投递、一键沟通、一键签约。“数字化应用场景为毕业生提供了更便捷的就业服务，有助于提高供需双方的匹配效率。”上述负责人说。

(责编：王震、陈键)

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