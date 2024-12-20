据新华社上海12月19日电（记者王希 龚雯）中国数联物流信息有限公司（中国数联物流）19日在上海成立，这是我国首家数据科技央企。

记者从当日举行的企业成立大会上了解到，中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化企业，注册资金100亿元。公司引入招商局集团有限公司、中国保利集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国民航信息集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海数据集团有限公司作为战略投资者。

作为首家数据科技央企，中国数联物流将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心，整合物流与信息流、资金流，构建国家级物流大数据平台，以数字技术提升产业运营效率，服务实体经济发展，有效降低全社会物流成本。

国务院国资委主任张玉卓在会上表示，中国数联物流要服务实体经济，聚焦物流降本、提质增效，深化数据资源开发利用，持续推动全社会物流成本实质性下降；要聚力科技创新，强化科技攻关，打造更具竞争力和创新性的产业服务生态，引领带动全行业升级发展；要深化企业改革，打造充满生机活力的现代新国企。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经