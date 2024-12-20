美国联邦储备委员会18日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%至4.50%之间，并预计2025年降息幅度或收窄至50个基点。这是美联储今年9月以来连续第三次降息，也是今年内最后一次降息。此次降息向外界传递出什么信号？对金融市场有哪些影响？明年美联储货币政策走向何方？

“鹰派”意味降息传递什么信号

美联储此次降息幅度符合外界预期，但作出这一决定的过程及相关考量备受关注，也释放出美联储在货币政策方面的两大最新信号。

第一个信号是，美联储对进一步降息的态度更趋谨慎。此次议息会议上，美联储决策机构联邦公开市场委员会成员中罕见出现反对降息声音，拥有投票权的克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克倾向于维持利率不变。美联储主席鲍威尔会后承认，此次降息是一个“惊险决定”，“从现在开始，这是一个新的阶段，我们将对进一步降息持谨慎态度”。

联邦公开市场委员会多数成员认为，至2025年底联邦基金利率目标区间将降至3.75%到4%之间，意味着明年可能只降息两次，与今年9月预计的4次降息有较大程度放缓。

美国银行高级全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦18日表示，美联储此次25个基点的降息幅度虽然符合预期，但其背后的“鹰派”意味却是启动降息周期以来最浓厚的。降息预期频次显著下调，反映美联储态度的“整体转变”。

第二个信号是，美联储对美国通胀形势更加担忧。鲍威尔表示，美国通胀虽显著降温，但最近的进展速度“令人沮丧”，“比我们预期的要慢”。

美联储当天发布最新一期经济前景预期，将今年以个人消费支出计算的通胀率和剔除食品和能源价格后的核心通胀率预测分别上调0.1个和0.2个百分点，至2.4%和2.8%，均超过长期通胀目标。

《金融时报》报道，美联储一直致力于将通胀率推回到美联储2%的目标水平，同时不损害就业市场和整体经济。但目前看，通胀水平下降曲线趋缓。用鲍威尔的话说，通胀正在“横向移动”。

对金融市场有哪些影响

受美联储放缓降息节奏预期影响，美元指数大幅上涨，国际金融市场出现大幅波动。美国和亚太股市出现普跌，国际金价和油价以及加密货币等资产价格均受到重挫。

美元指数18日大幅上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.00%，在汇市尾市收于108.024。

纽约股市三大股指18日均重挫超2.5%。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌逾1100点，跌幅为2.58%。这是该指数连续第10个交易日下跌，创下50年来最长连续下跌纪录。标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别下跌2.95%和3.56%。美元指数升至两年新高。

受美联储降息影响，包括日本、韩国和澳大利亚股市在内的亚太股市19日普跌。其中，日本日经225种股票平均价格指数低开1.4%，韩国综合股价指数低开2.3%，澳大利亚股指跌幅超2%。

三菱日联资产管理公司分析认为，尽管日本央行19日召开的货币政策会议宣布维持政策利率不变，但市场普遍预期日本央行将在未来三个月内上调政策利率。

在加密货币方面，在鲍威尔表态称美联储无意参与任何政府储备大量比特币的行动后，比特币价格显著下跌。而国际现货黄金价格再次下跌，并跌破100日均线。同时，原油价格因美联储“鹰派”立场而下滑，美国西得克萨斯轻质原油（WTI）回落至每桶70美元附近。

明年美货币政策走向何方

市场观察人士认为，虽然美联储释放的最新预期是明年降息两次，但不排除货币政策受到新一届美国政府政策不确定性的进一步扰动，实施降息面临的挑战加剧。

鲍威尔在当天记者会上承认，美国当选总统特朗普的新政策将给美联储利率走势带来不确定性，“我们预计会有重大的政策变化，一旦发生这种情况，我们将有一个更清晰的图景”。他补充说，美联储正在“思考这些问题”，但一段时间内还无法给出明确答案。

特朗普此前表示，明年就职后将对贸易伙伴的输美商品征收关税并驱逐非法移民。《华尔街日报》分析认为，加征关税将提高进口成本及国内商品价格，加强移民控制则会增加某些行业的工资成本。这些措施会导致通胀前景变得更加扑朔迷离。

美国银行高级全球经济学家巴韦表示，该机构维持美联储明年只降息两次的预期，但不能排除更少降息或没有降息的可能。

高盛经济学家预计，加征关税可能在未来一年内推高核心通胀率0.3个百分点，导致通胀率进一步偏离美联储设定的长期目标。这种情况下，美联储将失去更多降息的理由。

富国银行首席经济学家杰伊·布赖森表示，美联储利率预测的“点阵图”广泛分散，可能反映出美国新一届政府政策议程不确定性带来的影响。除非出现一些意外情况，否则美联储下月议息会议很可能维持利率不变，后续降息速度明显放慢。

美国城堡证券利率交易全球负责人迈克尔·德帕斯表示，现在是美联储制定政策的艰难时期，“似乎没有合适答案”。他说，在通胀预期走强的同时降息，这种矛盾“很难调和”。

（记者于荣 许缘 刘亚南）

新华社北京12月19日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经