人民网记者 孙红丽

消费品以旧换新活动正如火如荼进行中，除了汽车、家电，适老化家居产品同样也是消费热点。

“改造之后，卫生间、厨房用起来更方便、更安全了，政府补贴还可以省不少钱。”近期，家住北京市海淀区的独居老人刘大爷通过社区宣传，参与了居家适老化改造服务补贴活动，为家里进行了部分适老化改造。

作为银发经济的重要细分赛道，实施居家适老化改造是改善老年人生活质量的重要保障措施。装安全扶手、换智能马桶、配智能检测设备……近几个月，随着消费品以旧换新政策不断加码，在国家补贴的带动下，越来越多的适老化家居进入家庭，逐步提高老年人居家养老的幸福感。

商务部近日发布的数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。截至12月13日零时，家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件。

在银川市一家商场展示的居家适老化改造产品。新华社记者 邹欣媛摄

在上海，根据今年9月起执行的《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》，智能呼叫器、助起马桶、护理功能床等15种针对老年人生活“痛点”的适老化产品纳入了政府补贴。“要努力让价廉物美、品质有保证的康复辅具产品直达消费者，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。”上海市民政局相关负责人表示。

在江苏，居家适老化改造补贴工作正在如火如荼开展。通过“提标准、简流程、扩范围、优供给”等一系列组合拳，截至12月15日，已签约居家适老化改造补贴62896户，平均每户补贴近3000元。

截至12月5日，浙江杭州已有20000多户老年人家庭提交改造申请，已有12000多户老年人家庭完成适老化改造并通过审批，累计发放补贴8000多万元。

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银发经济涉及面广、产业链长，正成为中国构建新发展格局、推动高质量发展的重要引擎。统计数字显示，当前我国老年消费市场需求旺盛，银发经济规模在7万亿元左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右。

现在，各地都在加快推进居家适老化改造工作，进一步促进了适老化改造消费和行业发展。据民政部初步统计（截至11月8日），目前已有26个省份制定了专项实施方案，争取资金约28亿元，拟为84万户老年人家庭适老化改造提供补贴。

中国建筑材料流通协会指出，9月以来，一系列以旧换新政策加速落地。相较以往的以旧换新，当前很多城市的补贴范围从家电领域扩展到住宅升级和厨卫改造产品、智能家居产品、适老化改造产品等，覆盖范围广，补贴额度高，对于相关企业和消费者都属于重大利好，起到了提振市场信心、稳定发展预期的作用。

(责编：杨迪、高雷)

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