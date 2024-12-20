中央农村工作会议对做好2025年和今后一个时期“三农”工作进行了全面部署。做好“三农”工作，要以习近平总书记重要指示精神为根本遵循，从战略上布局、在关键处落子，坚持城乡融合发展，进一步深化农村改革，完善强农惠农富农支持制度，扎实推进乡村全面振兴。

关键处落子，要落在城乡融合发展上。要跳出“三农”抓“三农”，统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。要顺应城乡融合发展大趋势，破除制度性壁垒，促进发展要素、各类服务更多下乡，有条件的地区要率先在县域内破除城乡二元结构。

关键处落子，要落在进一步深化农村改革上。要全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。在此过程中，要坚决守牢农村土地改革的底线，不能把农村土地集体所有制改垮了，不能把耕地改少了，不能把粮食生产能力改弱了，不能把农民利益损害了。

关键处落子，要落在守住底线上。明年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期最后一年，要牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，提升防止返贫致贫监测帮扶效能，统筹建立农村防止返贫致贫机制和低收入人口、欠发达地区分层分类帮扶制度，进一步提高精准帮扶效率，强化政府、市场、社会协同。要把产业、就业帮扶同完善强农惠农富农支持制度结合，落实大食物观、做好土特产文章，培育特色产业、培育市场品牌。

（记者王立彬）新华社北京12月19日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经