花炮企业转型升级用上了无人驾驶智能运输车；从“零”起步打造电子电路产业，连续三年产值增长超20%……作为湘赣边区域合作示范区，江西省萍乡市上栗县有着“鸡鸣两省、叶落三地”的独特区位优势。

近年来，上栗县以高质量发展为首要任务，推动县域经济实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设现代化产业体系，一二三产业结构从2012年的12：67：21优化为2023年的9：49：42，展现出向新攀高的峥嵘气象。

上栗县委书记利军表示，上栗将继续抢抓湘赣边区域合作示范区建设的战略机遇，瞄准主攻方向，在推动千年花炮产业迸发新活力的同时，向打造江西省一流的电子电路产业集聚区发起冲刺。

烟花爆竹产业转型升级

一辆能载重700千克的橙色无人驾驶智能运输车，自动识别路线，在萍乡市金坪烟花制造有限公司的生产区来回穿梭。56岁的工作人员张冬生在手机上设定好货物运转目的地，随后便前往下一个转运点等待，一人一车合作默契得就像“老同事”。

“厂区共有2台无人运输车，充满电能使用100公里。”公司总经理夏台春说，随着产业数字化转型的深入推进，公司不仅在运输环节有了“新帮手”，其余各流程的机械化程度也越来越高。近年来，公司一线员工数量从近千人减少到如今的600人左右，年产值却从刚建厂时的几百万元，提升到今年约1.5亿元。

今年9月，萍乡市出台《关于支持萍乡烟花爆竹转型升级集中区建设若干措施》，提出加快数字化转型，对满足条件的通过5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术开展数字化升级改造的烟花爆竹企业，按照不高于数字化、智能化硬件设备及工业软件（含工业互联网标识解析应用）累计投入资金20%的比例进行奖补，单个企业最高可达200万元。上栗县也出台相关配套政策，建立“数字化转型促进中心、数字化诊所、数字专员”三级服务体系，为全县100家企业提供免费的数字化诊断服务，出具“一企一策”诊断报告。预计2024年上栗县将有40家企业完成数字化转型，其中就有不少烟花爆竹企业。

走进位于上栗县金山镇凤亭村的江西省江丰花炮连锁实业有限公司，公司一楼走廊墙壁上挂满了各种荣誉证书，其中最引人注目的便是“国家高新技术企业证书”。一家从事传统产业的企业何以变得“高新”？

“公司有30多项发明专利，每年都会研发上百款新产品，在创新中摸索市场新动向，今年产值较去年实现翻倍。”公司销售总监甘茶香说，公司近年来研制的新型烟花“稻穗烟花”和“顺风车烟花”系列短视频全网播放量分别达到200亿次和260亿次。“当代年轻人不仅是‘放烟花’，追求单纯的视觉、听觉效果，而是‘玩烟花’，重视互动感和参与感。我们根据消费者喜好的变化不断更新研发方向，保持市场竞争力。”

“如今花炮行业需要的科技含量越来越高，产品更新周期短、迭代速度快，产品创新对企业生存发展至关重要。”萍乡市金坪烟花制造有限公司董事长秦斌武是烟花制作技艺传承人，也是高级工艺美术师。他介绍，公司每年都会投入三四百万元的研发费用，而且金额还在逐年增加。公司研发中心共有36名研发人员，其中有3位是高级工艺美术师。“有新产品支撑力和消费者接受度，才能让非遗技艺走得更远。”据统计，截至目前，上栗县烟花爆竹企业有效注册商标328件，新增专利117件。

创新出彩的花炮产品吸引了不少国外消费者的喜爱。在上栗县金信出口烟花制造有限公司，总经理叶舟操着一口流利的英语接待来自外国的顾客。他说，随着上栗烟花爆竹的知名度在海外越来越大，不断有世界各地顾客前来公司考察。“外国消费者更喜欢定制化、有特色的产品，这也倒逼我们不断创新，公司去年出口额达到3000万美元。”

据统计，2024年1月至10月，上栗县烟花爆竹产业出口贸易额约占全国烟花爆竹产业出口总量的26.3%。

原材料交易数据分析、全县库容情况预警、原材料运输路线轨迹……在上栗供销合作社联合社，一进门就能看到花炮供应链数据大屏在动态更新各项数据。

平台运维负责人黎汝红说，平台共有536家入驻企业，其中包括329家县外企业。企业不仅能直接在平台上交易原材料，还能享受平台内156家物流公司提供的运输服务。“为缓解企业融资难题，平台引进银行推出金融产品‘花炮通’，企业可以在平台上享受交易、金融、运输等‘一站式’服务。”

受益于科技和创新赋能，上栗县烟花爆竹产业在转型升级中拓宽市场。2024年1月至10月，上栗全县烟花爆竹产业集群总产值超115亿元，9大类4000多种花炮产品畅销海内外市场。

致力打造电子电路产业聚集区

在花炮产业升级的过程中，上栗急需一个就业带动强的产业接续替代，经过反复调研最终选定了电子电路产业。然而，此前从没接触过相关产业的山区小县，要如何在这张“白纸”上绘制蓝图？

“起笔”稳扎稳打，筑巢引凤完善基础设施。

赣湘合作产业园位于上栗县北部，七八年前产业园所在地处处是荒山和废弃的花炮生产厂房。参与过当年建设的江西赣湘产业投资集团党委书记郭德福说，上栗山多地少，他们只能硬生生从山里“啃出来”一块平地。为让产业和基建规划更符合企业需求，他们经常请电子电路行业协会和相关高校专家前来授课。

萍乡市丰达兴线路板制造有限公司是上栗县成功签约的第一家电子电路企业。公司总经理任卫东说：“园区建设初期基础设施几乎是一片空白，但也意味着能规划成企业最需要的状态。”上栗县还提供了代建厂房、以租代购的政策，减轻了企业的资金压力。任卫东说，公司原本只能在建厂房和买设备中选一项，好在优惠政策帮企业解决了基建难题。原本只能投资3万平方米的线路板产能，一下子扩大到近10万平方米。

电子电路产业对环保的要求较高，尤其是工业废水处理环节。为降低企业生产成本，上栗投资5100余万元建成并运行赣湘合作产业园污水处理厂，日处理能力可达1.5万吨。萍乡市联锦成科技有限公司行政总监张亚会说：“如今通过园区污水处理厂，公司每吨废水处理成本直接从18元降至13元，每月能节省生产成本10余万元。”

在产业升级中，部分传统的花炮企业集中退出，释放出数万名富余劳动力，他们大多手工作业经验丰富。“我们公司是技术型企业，也是劳动密集型产业，大量熟练工人对企业生产很重要。不少来自上栗的工人以前都从事过花炮产业，心灵手巧、接受度高，所需要的培训周期也更短。”江西佳禾电声科技有限公司人事总监王军华说，工厂建成后15天内就招满了3000名工人，这在别的地方可能要花几个月甚至更长时间。值得一提的是，佳禾电声公司作为上栗县电子信息类龙头企业之一，还吸引了不少上下游企业入驻，进一步带动劳动力就业的同时，也成为当地产业延链补链的重要一环。

与此同时，上栗着力筑台引才打造人才高地。

电性能检测设备、机械性能检测设备、热性能检测设备……在位于上栗县赣湘合作产业园的江西电子电路研究中心，近60台国际顶尖设备分别安置在相应的实验室。

2021年6月，上栗县与电子科技大学签订共建协议，并联合中国电子电路行业协会共同建设江西电子电路研究中心。近三年来，研究中心申请发明专利9项，在国内外发表科技论文15篇。研究人员中具有高级职称、博士学历的有22人，及时为周边企业提供“智力”支持。

2023年，产业园内一家主营电子产业元器件生产销售的企业，一批层压板出现了层压缺陷问题，却迟迟找不到具体原因。眼看货期将近，不仅面临数百万元违约成本，还会影响市场信誉，他们急忙向江西电子电路研究中心的专家求助，及时解决了难题。公司相关负责人说，没想到这个困扰他们许久的难题，技术人员用高端精密仪器检测分析后很快找到了答案，避免了损失，解决了企业的燃眉之急。

“近年来，园区先后引进投产近20家电子电路企业，90%以上都已成功申报为规上企业，今年1-10月份产值同比增长67.11%，有的企业入选了第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜单。”上栗县工业园管委会党工委副书记、主任邹若钧说。

推动湘赣边区域合作向纵深拓展

97台重达16吨的PCB数控钻机高效运转，为延长精密设备的工作年限，车间温度常年保持在22摄氏度左右……位于上栗县赣湘合作产业园的萍乡市丰达兴线路板制造有限公司内，一块块高精度线路板从这里销往全国各地。

公司总经理任卫东介绍，他自己就是湖南人，在上栗县尤其能感受到“老表情怀”。公司获得赣湘合作产业园管委会的大力支持，不仅生产经营状况稳健增长，主导的创新项目还屡获大奖，实力得到显著提升，目前已拥有14项自主知识产权和11项专利。

江西和湖南山水相连、人文相亲。自2021年10月，国家发展改革委印发《湘赣边区域合作示范区建设总体方案》，湘赣边区域合作示范区建设由此上升为国家战略。上栗抢抓机遇，致力于成为湘赣边区域合作示范区建设的先行者、示范者、受益者。

不仅产业协同发展，两地数实融合步伐也进一步加快。上栗县与通信运营商合作共建赣湘边区域首家“赣湘云”计算中心，主动承接赣湘边区域、中东部地区的数据存储和算力服务，助推数字经济、算力经济的“赛道超车”。

“赣湘云”可让上云企业生产经营效率提升35%、企业上云成本降低40%以上，并为赣湘边区域24个县（市、区）提供强大的数据支撑，培育壮大智能工厂、智慧景区、智慧物流等数字经济新业态。

“赣湘云”计算中心负责人易宗银介绍说，“赣湘云”计算中心已完成一期建设，成功部署了包括数字上栗“一网统管”平台、“群众贴心人”智慧平台在内的20余个重要平台。不论是政府部门、企业还是百姓都能从中享受全方位、智能化的服务。

以“群众贴心人”智慧平台为例。截至目前，该平台已上报、流转信息量达4万多件次，上报基层信息超3.9万件。对尚未完成办结的事件，平台采取跟踪督办措施，确保事事有回音，件件有着落。

“我在浏阳市集里医院住院，但医保参保地在上栗县上栗镇，想请你帮我办理备案。”在上栗县政务服务中心的医保窗口，接起这通来自湖南浏阳市的电话，工作人员了解清楚需求后，迅速办理了异地备案登记手续，并提醒患者出院时可直接享受异地结算报销服务，无需再将相关材料带回参保地办理。

上栗县政务服务中心主任张雪萍说，这样让数据多跑路、百姓少跑腿的场景经常在政务服务中心上演。近几个月，他们已经收到了群众赠送的7面锦旗。

在推动区域协同发展中，政务服务是提升居民跨省生活质量和幸福指数的重要基础，是湘赣边区域合作的重要一环。2021年6月18日，上栗县医疗保障局与浏阳市医疗保障局正式签署《湘赣边区域医疗保障合作协议》。据统计，截至2024年上半年，上栗县政务服务中心就成功办理了异地备案近4000件。

在深化湘赣边区域合作中，上栗县率先打造长株潭地区的产业协作配套区、科技成果转化区，率先布局一张产业协作网络，率先推进一批区域合作协议。上栗县推出“主产在长沙，基地在上栗；研发在长沙，成果在上栗；生活在长沙，休闲在上栗”的产业互补模式，既引进丰达兴、佳禾智能等一大批新兴产业落户，也推动高恒新材料等一批本土企业融入湖南三一重工、长沙比亚迪等知名湘企供应链，促进工业经济发展。

着力优化营商环境

上栗县提质升级传统产业和转型发展新兴产业过程中，着力下好招商引资“先手棋”，打出优化营商环境“组合拳”，努力让企业引得来、留得住、发展好。

在项目推进中化身“赶路人”。投资20亿元的丰达兴一年内从一片荒野“变身”现代化厂区，投资22亿元的联锦成平整100亩土地仅用15天，投资30亿元的宇柏林项目1个月内实现从签约到开工……一次又一次的“上栗速度”让企业主留下深刻印象。

新投产的江西睿尚光电科技有限公司是上栗县强链、壮链、延链的代表之一。公司负责人冯荣珊介绍，睿尚光电落户上栗后，用时1年便完成厂房建设并投产，产品广泛应用于车载导航、安防工控、医疗等领域，成为上栗县电子电路产业链的重要一环。

“厂房是实现签约项目迅速落地、入驻投产的关键。我们坚持树牢‘筑巢引凤’理念，围绕主导产业类别，建成125万平方米配套齐全的通用型标准厂房，实现‘签约即落地’。”上栗县长李志猛说，同时对厂房有个性化要求的项目，县政府相关职能部门主动靠前、联审联批，为项目建设开辟全流程绿色通道服务，打通招与落的“最后一公里”。

在服务发展中甘当“店小二”。上栗县坚持把优化营商环境作为“一号改革工程”，精心派出160余名“企业特派员”点对点服务，深入了解企业需求，统筹协调各方资源做好精准帮扶、支持产业链发展。全县累计收集解决企业发展中的痛点、难点、堵点问题百余个。

“没想到企业迁移业务不到两小时就办好了，政府办事效率真不错。”近日，江西赛格新能源有限公司工作人员罗想办完业务感慨道。

作为招商引资企业，江西赛格新能源有限公司急需办理迁入、变更地址等业务。上栗县政务服务和数据管理局了解到情况后，安排专人对接，引导企业工作人员通过江西省企业登记网络服务平台的“省内迁移”功能变更登记机关和地址，实现省内企业迁移“不见面”全程电子化办理。

据统计，上栗县今年1月至10月工业用电量56266.07万千瓦时，同比增长20.51%。“园区企业不仅用电设备多、电力负荷大，而且对用电质量和供电可靠性有极高的要求。”上栗县发改委相关负责人说，有些生产设备对电压要求比较高，一旦出现电压波动会导致停机，有产品报废或设备受损的风险。

为进一步满足园区企业高可靠性用电需求，上栗县积极争资跑项，主动与电力部门协调对接，持续推动园区电网转型升级，加快推进赣湘110千伏输变电工程项目建设，届时投产送电将能有效防范电压暂降对用电企业的影响。

在生活服务中愿做“贴心人”。通勤不便问题、快递收取问题、安全治理问题……在上栗县宝华工业社区，墙壁上的“烦恼指数”图展示着企业和群众的“急难愁盼”。宝华工业社区不同于一般的社区专心服务居民，而是服务赣湘合作产业园聚集的140多家企业和3万多名职工。

群众需求在哪里，服务就延伸到哪里。该社区探索建立4大类20个小类共100项服务清单，全面推行“企业吹哨、社区报到，社区吹哨、部门报到”贴心助企和网格化服务模式，搭建起服务企业“生产同心圆”和服务职工“生活同心圆”。

社区党支部书记崔远生说，社区收集企业和职工诉求后，经过细化分析，最终生成“烦恼指数”图，再对着问题改。比如今年，社区不仅沟通公交公司将末班车推后到晚上9点，还引进2家共享单车企业投放了400多辆单车，解决了职工反映比较多的公共交通问题。

（本报记者熊家林）

(责编：王震、陈键)

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