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北极苔原由“碳汇”变“碳源”

刘霞
2024年12月20日09:02 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者刘霞）据英国《新科学家》网站报道，近日，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布了《2024年北极报告卡》。报告显示，北极苔原这片曾在数千年内将二氧化碳封锁在其冻土层内的土地，由于气候变化和野火频发，已由“碳汇”变成“碳源”，即排放的二氧化碳超过其储存量。相关论文提交于近日举行的美国地球物理联盟会议。

研究团队表示，北极苔原是北冰洋海岸与泰加林之间广阔的冻土沼泽带。在最新研究中，他们估计了2000年至2020年间北极地区北方森林和更北部未被森林覆盖的苔原陆地上的平均碳通量。结果显示，整个北极地区仍然是一个碳汇。但北极苔原的变暖速度快于森林地区，使其成为一个碳源——平均而言，该地区每年排放的碳比其储存的碳多约6000万吨。

数据显示，今年北极地表年气温是自1900年有记录以来第二高。气候变暖对北极苔原产生了深远影响。一方面，气温升高促进了植物的生长，植物在生长过程中会吸收大气中的二氧化碳。但与此同时，地表气温升高也导致永久冻土层融化，释放出以前被困于其中的二氧化碳和甲烷这两种强效温室气体。

研究团队表示，人为因素引发的气候变化也导致该地区野火频发，加剧了二氧化碳排放。野火不仅会焚烧植被和土壤有机物，将二氧化碳排放到大气中，还破坏了起到隔热作用的土壤层，加速了长期冻土融化及其相关的碳排放。NOAA数据显示，自2003年以来，环北极地区野火燃烧年均排碳2.07亿吨。

(责编：王震、陈键)
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