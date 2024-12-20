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证据显示月球年龄约为45.1亿岁

2024年12月20日09:03 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京12月19日电 （记者张梦然）《自然》杂志19日发表的一项最新研究指出，月球形成时间大约在45.1亿年前。分析显示，约43.5亿年前，月球表面的“再熔融”过程或许掩盖了一段更古老的历史。

　　一般认为，月球是在早期地球与一个火星大小的原行星相撞（影响地球历史的最后一次大撞击事件）后形成的。对该事件发生时间的估算，是基于对月球岩石样品的测年。这些岩石样品据推断是从撞击后存在的月球岩浆海中结晶形成的，如此推算出月球年龄在43.5亿岁左右。

　　不过，这个年龄无法解释热力模型与其他证据之间的多个差异，如月球上环形山的数量以及月球表面部分锆石矿物的年龄，这些证据显示月球的年龄可能高达45.1亿岁。

　　美国加州大学圣克鲁斯分校团队研究显示，频繁出现的、约43.5亿年历史的岩石或许指向一次由月球轨道演化驱动的再熔融事件，而非首次月球岩浆海凝固。

　　团队利用建模证明了月球可能经历了充足的潮汐加热，导致了约43.5亿年前的这次再熔融事件，这可能“重置”了这些月球样品的表面形成年龄。此外，月球再熔融事件或许解释了为何早期撞击形成的盆地比预计的要少，因为这些盆地可能在加热事件中被抹去了。

　　团队推断，这种解释或许表明，月球形成时间在44.3亿至45.3亿年前，达到了之前对月球年龄估算的上限。这些见解有助于人们将对月球形成的理解与现有类地行星形成的相关知识统一起来。

(责编：王震、陈键)
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