周雷

位于广东省中山市南头镇的广东长虹电子有限公司，24条彩电生产线高效运转，4000余名工人双班作业，最忙时生产班次增加33%，等待运货的货车在工厂门口排起长龙……

“今年春季广交会外商采购热情高涨，我们的彩电‘爆单’了，企业产能已达上限。”广东长虹电视制造部部长郭锐表示，公司国际彩电业务节节攀高，去年产量突破1000万台，居行业前三位，今年产量预计将稳步增长。

广东长虹高歌猛进，是中国家电出口快速增长的缩影。海关总署数据显示，今年1月至11月，中国累计出口家用电器40.99亿台，同比增长21.3%。11月份，中国出口家用电器3.77亿台，同比增长13.8%。

当前，中国家电出口表现缘何如此强劲？面对更趋复杂的国际经贸形势，家电业出海能否行稳致远？记者就此进行了采访。

产品出口量额齐升

广东长虹是四川长虹电器股份有限公司海外业务中心。数据显示，1月至9月，长虹海外家电业务整体营收同比增长超20%，电视、冰洗、空调三大产品线均实现增长，其中国际空调业务同比增长达45%。

受全球需求持续回暖、新兴市场增长显著和海外商家提前备货等因素影响，今年前10个月，中国机电产品进出口商会监测的六大家电品类和家电零件出口量额齐升。其中，大家电、厨卫家电、生活家电和个人护理类产品出口量额增速均在两位数以上。

大家电出口持续走强。今年前10个月，空调和冷柜出口量增速超过去年同期水平，冰箱和洗衣机累计出口量保持15%以上的增长态势。

厨卫类家电(烟灶热)多数产品出口量延续上半年增长态势。今年前10个月，抽油烟机、电磁炉、电热水器和洗碗机出口量同比增速均超过20%。

多数生活家电产品出口大幅增长。今年前10个月，风扇出口量约9.5亿台，增速高达26.9%；吸尘器出口量约1.5亿台，同比增长24.1%；电熨斗出口量超1.2亿台，同比增长13.9%。

品牌出海步伐加快

今年9月下旬，海尔埃及生态园二期(制冷工厂)正式奠基。此前投产的一期项目，主要生产空调、电视、洗衣机等产品。二期项目覆盖冰箱和冷柜两类产品，将于2026年四季度建成投产，年产能30万台。由此，海尔埃及生态园总产能将超130万台。海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰表示，海尔埃及生态园二期的建设，将进一步优化海尔在埃及和中东非的产品结构。

作为率先走出去的中国家电品牌，海尔连续15年居全球大型家电品牌零售量第一位。海尔通过构建“本土化研发、本土化制造和本土化营销”布局，已在全球设立10家研发中心、35个工业园、143个制造中心。

从产品出口到品牌出海，我国家电业国际化发展加快进阶。一段时间以来，家电巨头竞相发力体育营销，提升品牌影响力。

日前，海信集团正式成为2025国际足联俱乐部世界杯全球官方合作伙伴。这意味着继欧洲杯和世界杯之后，海信在赞助全球顶级足球赛事上再次加码。

“海信从2008年到现在，在体育营销方面做了十几年尝试，把做品牌、做技术、做产品的长期主义贯穿全球化过程，通过体育营销的方式传递给世界。”海信集团董事长贾少谦说。

数据显示，海信产品高端化战略日益奏效。今年1月至9月，在海外市场，海信电视售价1000美元以上产品销售额同比提升83.8%；海信冰箱售价1000美元以上产品销售额同比提升88.5%。

长虹体育营销着重“冰雪情缘”。2023年，长虹旗下CHiQ品牌与FIS滑雪世界杯及德国滑雪协会开启合作；今年，长虹先后宣布与FIS滑雪世界杯、德国滑雪协会持续合作，并于11月成为国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯赛事官方合作伙伴，实现与全球体育IP同频共振。

据了解，长虹将代工与品牌出口视为国际化发展的两大路径，实施双轮驱动。除了建设海外工厂、布局跨境电商业务外，长虹加快战略升级，在海外朝着做大做强自主品牌迈进。自2017年起，长虹将国内的智能产品线——CHiQ作为独立品牌开始在海外推广。

长虹有关负责人表示，CHiQ要在全球市场上赢得声誉，不仅要有突出的产品竞争力，还需要在品牌营销、产品推广等方面持续进行大量投入。

创新再造竞争优势

展望全年家电出口形势，中国机电产品进出口商会家用电器分会秘书长周南分析，前10个月我国家电(白电)出口1072.6亿美元，同比增长14.5%，今年全年家电出口规模有望再创新高，预计超过1200亿美元。

中国家电在国际市场竞争优势日益凸显，得益于成熟完善的供应链体系。在中国家用电器协会副理事长徐东生看来，我国拥有全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业，产业链的集群效应满足了企业从设计开发到生产采购等环节的一站式需求，这让中国家电产业极具竞争力。

此外，兼容并包的国内大市场、热爱新事物的消费者培育了一批能切入消费痛点、场景化能力强、新品开发速度快的家电企业。有国内超大规模市场为依托，企业一旦研发推出有竞争力的创新产品，来自市场的正反馈足以成为培育自主创新能力的环境土壤。

“中国家电产业的产品力、品牌力、渠道力都有所提升，自主创新能力已进入全球前列，这都是中国家电保持长期发展的动能。”徐东生说。

当前，国际经贸形势日益复杂，不确定性上升。周南分析，一方面明年的一大挑战是美国关税变数对企业的影响，一旦加征关税，短时间内必然会造成中国家电对美出口的波动；另一方面会加速中国家电企业的全球化布局。从长期看，加征关税并不会改变中国家电产业竞争力和美国市场的需求。

新宝股份董事会秘书陈景山表示，公司对海外市场仍保持信心。从目前的订单来看，预计四季度海外市场继续保持稳健增长态势。未来会持续提升核心竞争力，在外销市场扩充更多品类。

海尔智家有关负责人表示，在不确定的国际经贸形势下，将通过多元化战略和本土化布局，积极应对并寻求新的增长机会。在全球范围内坚持自主创牌，实施多品牌策略，覆盖不同市场和消费者需求。注重高端市场开拓，降低对单一市场依赖的风险。

“家电企业加快国际化发展，尤须坚持稳中求进、合规运作。”徐东生提醒说，各国国情不同，家电企业出海，应充分尊重所在国的法律法规、文化、习俗、利益分配格局等。

(责编：王震、陈键)

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