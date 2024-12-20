人民网北京12月20日电 （记者李栋）近年来，我国育种创新能力不断提高，一大批新优品种不断涌现，但一品多名、一名多品等问题日益突出。日前，农业农村部发布非主要农作物品种登记撤销公告，撤销甜瓜、西瓜等问题品种625个，通过常态化推进登记品种“仿种子”清理，持续净化种业市场。

所谓“仿种子”，是指对某个品种或亲本进行简单修饰、模仿改良而成的品种。专家介绍，这一类品种与原品种没有显著区别，甚至可能盗用他人亲本，仿冒、套用他人品种，严重扰乱市场秩序，不利于种业自主创新、原始创新。

“如果‘仿种子’得不到遏制，那么技术拥有者从创新中获得的回报就会减少，这将影响整个行业的发展。”知识产权法专家认为，大量“仿种子”占据市场，影响了农业生产效率，也影响了中国的种业创新。

“2021年以来，农业农村部按照种业振兴市场净化行动部署要求，深入推进‘仿种子’问题治理，充分利用现代分子检测技术，开展品种DNA分子指纹检测筛查，对无分子位点差异的问题登记品种进行全面清理，净化种业市场，营造保护知识产权、激励育种创新的市场环境。”农业农村部相关负责人介绍，三年来，农业农村部已陆续发布七批撤销登记品种公告，有力维护了保护自主创新、促进公平竞争的市场秩序，进一步坚定了育种单位和企业加大品种研发投入的信心和决心。

“下一步，将继续深入实施种业振兴市场净化行动，逐步扩大‘仿种子’清理范围，加大种业知识产权保护力度，严厉打击盗用他人育种材料和亲本、侵犯品种权等违法行为，同时加快修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，从源头上强化登记品种受理审查，切实提高登记品种质量水平，更好促进育种创新、自主创新，保障农业生产用种需求。”该负责人说。

(责编：王震、高雷)

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