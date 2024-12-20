人民网北京10月20日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2024年，我国主要农产品例行监测合格率首次达到98%，绿色、有机、地理标志和名特优新农产品认证登记总数达到8.1万个，同比增长6%。

重点品种攻坚治理实现新突破。农业农村部相关负责人表示，各地动态更新监管名录，扎实推进限量标准培训、上市期加密巡查检查、批批速测把关等新打法，药残治理工作取得明显进展。截至10月底，豇豆合格率稳定提高达到98.6%，同比提高3.3个百分点；“7条鱼”（鳊鱼、大口黑鲈、鲫鱼、乌鳢、大黄鱼、黄鳝、牛蛙）平均合格率比整治前有明显提升；芹菜禁用农药检出率明显降低。

“近年来，推动新农产品质量安全法各项制度落地见效，把小农户全面纳入监管，经过有力有效监管，农产品质量安全法成为一部‘长牙齿’的法律。”该负责人说。

当前，我国加快健全质量安全标准体系，绿色优质供给水平迈上新台阶。农兽药残留国家标准总数达到13755项，覆盖主要食用农产品和常用农兽药品种，数量上是国际食品法典委员会（CAC）限量标准的2倍。

守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。今年以来，农资打假专项整治取得新成效。“通过联合公安部、市场监管总局等6部门部署春耕农资打假工作，启动‘忽悠团’兜售化肥、网络违规售种2个专项整治，组织各地扎实推进排查检查，农资质量保持稳定。” 该负责人介绍，秋冬种以来，组织各地公布近百起农资打假典型案例，曝光制假售假套路手法，以案示警形成有力震慑，确保农资供应高质高效。

(责编：王震、高雷)

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