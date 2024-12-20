我国科技期刊学术影响力逐年上升
2024年12月20日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）记者从中国科协获悉，《中国科技期刊发展蓝皮书（2024）》（以下简称《蓝皮书》）近日发布。《蓝皮书》显示，2013年至2022年，中国科技期刊的总被引频次和影响因子不断上升，年均增长率分别为4%、8%。尤其是2019年中国科技期刊卓越行动计划实施以来，科技期刊整体实力显著提升。
《蓝皮书》显示，我国科技期刊总量从2022年的5163种提升至2023年的5211种，新增加的48种主要是英文科技期刊。据统计，我国英文科技期刊的学术影响力指标明显上升，相比2021年，2022年刊均总被引频次为617.34，增长10.37%，刊均影响因子为0.717，增长15.83%。随着学术影响力提升，我国越来越多的英文科技期刊被国际知名数据库收录。
(责编：赵竹青、高雷)
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