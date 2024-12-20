人民网北京12月19日电 （记者许维娜）在科技迅猛发展的当下，人工智能（AI）技术正不断融入教育领域，尤其在教育硬件方面掀起创新浪潮。

当前，教育智能硬件作为新兴领域，虽有进展，但多数产品在AI技术应用上仍存提升空间。业界专家表示，深度整合大数据与机器学习技术，打造契合学生个性化需求的智能硬件，是未来教育技术发展关键，这也激励着从业者探索。

如何科学定义“学习”，是教育行业智能化转型中需深入探讨的关键。

以小猿学练机为例，其近期推出了新产品，面向3-6岁低龄儿童的教育智能硬件小猿学练机彩墨版，配备10.3英寸彩色墨水屏，具备分龄启蒙体系与一定的启蒙资源，探索为孩子们带来新的启蒙学习感受。

清华大学基础科学讲席教授、心理与认知科学系主任、北京智源人工智能研究院首席科学家刘嘉表示，智能教育硬件通过高效算法和丰富的教学资源，能够为孩子们提供适宜的学习内容与环境。相关设备有助于激发孩子们的自主学习意愿，并有助于发现他们的潜能，进而促进其成长发展。

小猿学练机CEO王向东称，期望助力孩子培养专注力与好奇心，为终身学习奠基。产品涵盖多类启蒙场景，依儿童特性构建互动式、分龄启蒙环境，依托教研体系搭建适配墨水屏的启蒙体系，以游戏化、场景化呈现内容。如大语文启蒙的五步识字法，通过画面声音构建认知场景，促进孩子能力提升。

随着教育数字化进程的推进，如何利用 AI 技术应对教育中的各种挑战以及满足学生个体差异，成为教育行业关注焦点。

梳理行业动态可知，不少教育科技企业都在探索教育大模型的构建与应用，努力为教育全场景提供智能化方案。

“教育大模型的构建为解决教育各阶段及个体差异问题提供了新契机。”王向东介绍，小猿学练机已构建起多参数和多形态的模型矩阵，能在一定程度上适配不同教育场景。以大语文学习为例，其大模型在知识迁移等方面有相关智能化举措，有助于学生在知识学习环节的转化与提升。

另有行业专家分析，教育智能硬件行业正朝着智能化与服务化融合的方向发展。当前，教育相关模型在批改、推题、阅读、写作等教育场景有应用落地，这表明未来智能硬件竞争将聚焦于AI能力与教育服务的协同发展。此外，建议企业不仅需要在人工智能技术的精准应用上持续发力，更要在教育服务的深度与广度上不断拓展。

(责编：王震、高雷)

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