人民网北京12月20日电 （记者赵竹青）12月18日，由中国工程院院刊《Engineering》评选的“2024全球十大工程成就”在京发布，CAR-T细胞疗法、嫦娥六号、低轨通信卫星星座、柔性显示、高温气冷堆核电站、智能工厂、无人驾驶汽车、手术机器人、文生视频大模型Sora、超大型风力发电装备等入选。

“全球十大工程成就”主要指近五年已经完成且实践验证有效的、并产生全球性影响的工程科技重大创新成果，既包括重大工程项目或关键技术装备，也涵盖工程科技关键原始创新与突破。

据介绍，本次评选的全球十大工程成就体现了三个特点。

一是代表了某一个或多个工程科技领域最先进的技术水平或者重大的原创性突破，能够引领未来技术进步方向，如CAR-T细胞疗法，开创了治疗癌症和其他严重疾病的新方法，标志着细胞治疗时代的到来。

二是通过技术整合、资源优化配置达成了整体目标，呈现出显著的系统集成创新特色，如低轨通信卫星星座，以其独特的轨道优势和技术特点，正逐步成为全球通信网络的重要组成部分；智能工厂通过制造技术与信息技术的深度融合，实现生产制造与管理全生命周期的数字化网络化智能化。

三是催生新产业、新动能，具有重要的产业带动和经济驱动价值，代表新质生产力发展方向，如无人驾驶汽车、柔性显示都拥有广阔的应用场景，作为可预见的颠覆性技术引领全新的技术创新革命，已经产生巨大的经济和社会效益并深刻改变了人类的生活方式。

(责编：赵竹青、高雷)

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