人民网记者 杜燕飞

初冬时节，从福建省福清市沙埔镇的牛头尾码头向海面远眺，与天一色的海面上矗立着一座座风机，长长的叶片在海风中徐徐转动。这是福清兴化湾海上风电场，总装机容量357.4兆瓦。自投产以来，累计发电超52亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放约383万吨。

国家能源局数据显示，截至今年9月底，全国海上风电累计并网容量达到3910万千瓦。今年前三季度，全国海上风电新增并网容量247万千瓦。

“发展海上风电已成为我国加快经济社会全面绿色转型的重要方面，海上风电走向深远海是必然趋势。”中国可再生能源学会风能专业委员会高级顾问杜广平表示。

《“十四五”可再生能源发展规划》明确，加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。国家发改委、工信部等6部门联合印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》指出，“开展深远海漂浮式海上风电等试点应用”“推动海上风电集群化开发”。

专家表示，海上风电机组包含数以千万计的零部件，涉及众多专业厂家。推动海上风电产业链共链，可以大幅减少产业链成本，提高产业链资源利用率，在保证风电机组安全条件的同时降低风电机组和风电项目成本。同时，也可以促进风电机组零部件的标准化，提高互换性，在降低投资成本的同时降低运维成本。

中国可再生能源学会风能专业委员会统计，我国拥有全球最完善、成本最优的风电产业全套产业链供应链，全球风电叶片、齿轮箱、发电机等零部件，60%至70%在我国生产制造。

广东阳江沙扒海上风电场。受访者供图

在江苏，依托江苏响水近海风电场，盐城市汇聚多家风电整机和零部件头部企业，95%的风机零部件在江苏省内实现集成供应，形成“3小时供应链”；在广东，海上风电开发助力阳江市打造全产业链一体化的广东（阳江）国际风电城，22家风电产业链上下游企业落户阳江，基本涵盖风电装备制造全产业链……

国务院国资委秘书长庄树新表示，鼓励共链企业聚焦关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术，围绕风机机组、海上输电、海洋工程、运维等关键环节，联合推进产业链上下游“补短板、锻长板”，共同提高产业创新能力、供应链畅通能力。

有了完整的产业链支撑，海上风电产业发展需要加大科技创新，攻克技术难题，驱动产业高质量发展。

今年以来，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”在广东阳江投运，在一个浮式平台上搭载两台8.3兆瓦的海上风机，总装机容量16.6兆瓦，预计每年可提供约5400万度绿色电力；全球单机容量最大26兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线，提升了我国海上风电装备国产化制造能力……目前，我国海上风电产业关键技术取得了多项进展。

“人工智能将给海上风电发展带来新机遇。”三峡集团科学技术研究院副院长杨定华表示，建议共建海上风电大数据中心，建立数据要素融合流通机制，开创海上风电研发与应用的全新发展模式；构建海上风电全生命周期数字孪生数据与技术体系，促进海上风电全产业链技术更新迭代，进一步增强海上风电产业链韧性，实现自主可控。

专家表示，海上风电产业高速发展是加快推进建设新型能源体系、促进产业链融通发展的举措和行动，也是实现我国能源结构转型的抓手。海上风电产业各方要加大科技创新，推进产业链共链行动，助力海上风电产业高质量发展，推动我国海上风电走向深海，迈向“深蓝”。

(责编：王震、高雷)

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