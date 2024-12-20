人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2025年贵金属纪念币都有啥？人民银行发行计划来了

2024年12月20日10:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月20日电 （记者杨曦）据人民银行官网消息，人民银行2025年贵金属纪念币项目发行计划共包括10个项目、56个品种。

10个项目包括：第9届亚洲冬季运动会金银纪念币、2025版中国龙银质纪念币、海南热带雨林国家公园金银纪念币、2025吉祥文化金银纪念币、西南财经大学建校100周年金银纪念币、国家宝藏（统一气象）金银纪念币、大运河金银纪念币、2026版熊猫贵金属纪念币、2026中国丙午（马）年贵金属纪念币、2026年贺岁金银纪念币。

来源：人民银行官网

来源：人民银行官网

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025年贵金属纪念币都有啥？人民银行发行计划来了
　　人民网北京12月20日电 （记者杨曦）据人民银行官网消息，人民银行2025年贵金属纪念币项目发行计划共包括10个项目、56个品种。 10个项目包括：第9届亚洲冬季运动会金银纪念币、2025版中国龙银质纪念币、海南热带雨林国家公园金银纪念币、2025吉祥文化金银纪念币、西南财经大学建校100周年金银纪念币、国家宝藏（统一气象）金银纪念币、大运河金银纪念币、2026版熊猫贵金属纪念币、2026中国丙午（马）年贵金属纪念币、2026年贺岁金银纪念币。…
开往幸福的列车
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部