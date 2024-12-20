人民网北京12月20日电 （记者杨曦）据人民银行官网消息，人民银行2025年贵金属纪念币项目发行计划共包括10个项目、56个品种。

10个项目包括：第9届亚洲冬季运动会金银纪念币、2025版中国龙银质纪念币、海南热带雨林国家公园金银纪念币、2025吉祥文化金银纪念币、西南财经大学建校100周年金银纪念币、国家宝藏（统一气象）金银纪念币、大运河金银纪念币、2026版熊猫贵金属纪念币、2026中国丙午（马）年贵金属纪念币、2026年贺岁金银纪念币。

来源：人民银行官网

(责编：杨曦、高雷)

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