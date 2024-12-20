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全国电动自行车以旧换新数量突破100万辆

2024年12月20日10:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月20日电（记者谢希瑶）记者20日从商务部获悉，截至12月19日，全国电动自行车实现售旧、换新各102.3万辆，带动新车销售27.3亿元。

　　据了解，今年9月以来，电动自行车以旧换新工作有序推进，进度不断加快，铅酸电池动力车辆占比显著上升，有效降低了存量安全隐患。

　　参与主体不断增加。参加电动自行车以旧换新的销售门店数量由10月初的2.6万家增至目前的4.1万家，增长57.7%。

　　活动数量持续增多。各地电动自行车以旧换新活动数量由10月初的532场增至目前的3534场，增长564.3%。

　　覆盖范围不断扩大。31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团均已开展了电动自行车以旧换新工作，除少数禁行地区外，基本实现地市全覆盖。

　　置换进度不断加快。9月、10月、11月以旧换新数量分别为1.6万辆、29.1万辆、34.1万辆，12月1日至19日达37.5万辆，且进度仍在持续加快。

　　电动自行车以旧换新涉及链条长、环节多，各地因地制宜打通堵点卡点，探索形成比较成熟的经验做法。如河北省加强部门协调，由销售门店提供回收、销售、协助上牌等“一站式”服务，推广企业承诺制度；江西省通过公安部门补登记实现无牌电动自行车确权，鼓励销售门店政策图解、价格公示、监督电话“三上墙”；云南省统筹省直机关工委等联合开展电动自行车以旧换新政策进机关、进企业、进社区、进农村活动，力求政策家喻户晓；江苏省协调有资质的汽车回收企业开展老旧电动自行车回收，畅通工作链条。

　　当前，业内公认铅酸蓄电池的安全性高于其他蓄电池，应作为换新优先选项。据监测，当前通过以旧换新工作回收的老旧电动自行车中，铅酸电池动力车辆占比约85%，同步销售的新车中，铅酸电池动力车辆占比约96%，上升超10个百分点，有效替换了高风险隐患的老旧车辆，安全导向更加凸显。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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