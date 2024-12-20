原标题：储气库领域，重要突破！

近日，国家管网集团在“中国盐穴储气第一库”——金坛储气库成功完成自主研制的国产化声纳测腔装备现场试验。此次试验天然气环境最大测距达70米，卤水环境最大测距达240米，探测性能与国际同类产品相当。

中国盐穴储气第一库——金坛储气库

储气库是季节调峰、应急供气和保障天然气供需平衡的重要设施。其中，盐穴型储气库具有注采灵活、单井吞吐量大、储气无泄漏、工作气量比例高等优势特点，已成为高效储气调峰的理想选择。声纳测腔装备可用于探测盐穴储气库造腔形状，是盐穴储气库建造和运维过程中不可或缺的关键核心设备。

国产化声纳测腔装备亮相第四届中国储气库科技创新与产业发展国际学术论坛

针对储气库腔体形状检测量大、检测精度和可靠性要求高等生产需求，国家管网集团联合国内优势研发力量，历经三年多时间，攻克了高温高压超宽带收发换能器设计、多频宽带线性功率发射、井中装置姿态稳定性控制等多项关键核心技术，自主设计制造了盐穴储气库声纳测腔设备样机，完成了盐穴卤水腔和带压天然气腔体的实测验证，获取了完整的盐穴腔体三维结构，设备性能满足盐穴储气库测腔需求。

本次声纳测腔装备的成功研制，满足了我国大型复杂储气腔体对高精度、高可靠性测腔技术的迫切需求，为盐穴储气库建设运营提供了有力技术支撑，对推动我国储气库行业高质量发展和提升我国储气能力具有重要意义。

(责编：曹淼、李源)

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