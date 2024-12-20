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人类首份月背古磁场信息！嫦娥六号月球样品最新研究成果发布

2024年12月20日11:23 | 来源：新华网
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新华社北京12月20日电 题：人类首份月背古磁场信息！嫦娥六号月球样品最新研究成果发布

新华社记者张泉

我国科学家获取人类首份月球背面古磁场信息，填补月球磁场中晚期演化的数据空白。

中国科学院研究团队利用嫦娥六号月球样品，分析了约28亿年前的月球背面磁场信息，为研究月球磁场演化、探秘“月球磁场发电机”提供了重要依据。相关成果论文20日凌晨在国际学术期刊《自然》在线发表。

什么是“月球磁场发电机”？

“我们知道，地球磁场对我们至关重要，它能够屏蔽宇宙射线，保护地球的大气和水等宜居要素，形成适合生命繁衍的环境。科学研究表明，是地球外核中的导电流体运动产生了地球磁场，这套机制就像‘磁场发电机’，它持续‘供电’，使地球磁场长期运行。”论文第一作者、中国科学院地质与地球物理研究所副研究员蔡书慧介绍。

卫星观测和月表实测结果都显示，现今月球已经没有全球偶极磁场。但研究表明，月球也曾有过与地球类似的“磁场发电机”。探秘“月球磁场发电机”的演化过程，对于揭示月球内部结构、热历史以及表面环境演化等具有重要意义。

科学界此前认为，月球在42亿年前至35亿年前期间，存在相对活跃的磁场，强度接近现今地球磁场水平。磁场在约31亿年前急剧下降，且此后一直处于低能量状态。但此前发表的月球古磁场强度数据主要集中在30亿年前，月球磁场中晚期演化数据长期缺乏。

而嫦娥六号月球样品记录的磁场信息来自约28亿年前，且来自月球背面，将大幅提升人类对月球古磁场时空分布的认知。

首份月背古磁场信息中蕴藏了“月球磁场发电机”的哪些奥秘？

此项研究中，团队对4颗毫米级玄武岩岩屑样品开展了磁学研究，发现月球磁场在约28亿年前发生了反弹，明显不同于此前学术界的相关认知。

“月球磁场发生反弹，原因可能是在约28亿年前，‘月球磁场发电机’的主要能量来源发生了变化，或初始驱动机制再次增强。”蔡书慧说，团队未来将在此基础上对“月球磁场发电机”开展进一步研究。

《自然》审稿人认为，此项研究对月球背面玄武岩进行了严谨的分析，并首次提供了来自月球背面的古磁场测量结果，为提升人类对月球磁场的认知作出了重要贡献。

揭示月背火山活动历史、揭示月背古磁场信息，嫦娥六号任务首次完成人类从月球背面采样的壮举之后，中国科学家用一个个重量级成果刷新着人类对月球的认知。对嫦娥六号月球样品的研究才刚刚起步，我国科学家必将在人类探索宇宙的征程中作出更多“中国贡献”。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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