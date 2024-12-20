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维信诺全尺寸ViP AMOLED显示屏亮相世界显示大会 

2024年12月20日12:37 | 来源：中国网财经
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原标题：维信诺全尺寸ViP AMOLED显示屏齐亮相世界显示大会 中尺寸业务加速进展

12月19日，世界显示产业创新发展大会在成都开幕，以“显示无处不在，映照万千气象”为大会主题，AMOLED面板显示公司维信诺携多款显示创新技术和创新应用应邀出席，并首次面向行业集中展示基于ViP技术（Visionox intelligent Pixelization，维信诺智能像素化技术）的手表、手机以及中尺寸笔电等展品，覆盖AMOLED的更多应用场景。

笔电、手机、手表用ViP AMOLED显示屏齐亮相

ViP技术是维信诺基于自身专利研发的一整套AMOLED设计与工艺解决方案。与当前AMOLED主流的FMM（Fine Metal Mask精细金属掩膜版）工艺路线不同，ViP技术通过光刻实现像素图形化，无需FMM。该技术通过半导体光刻工艺实现了更精密的AMOLED像素，消除了传统OLED工艺对显示屏尺寸、分辨率及其他屏体性能的限制，是超高性能、小中大全尺寸、敏捷交付的AMOLED量产升级方案。

在此次世界显示大会上，维信诺展出了用于手表、手机和笔电的ViP AMOLED显示屏。其中，首次亮相的ViP中尺寸笔电产品搭载了14.2英寸的柔性显示屏，分辨率为3120*2080，峰值亮度为800nit，屏幕显示的颜色更鲜艳、画质更细腻，加快了ViP中尺寸产品走进现实的节奏。

同时展出的ViP手机屏搭载6.88英寸AMOLED屏幕，分辨率为1316*2832，可实现1-120Hz刷新率切换；ViP手表屏幕尺寸为1.5英寸，分辨率为466*466，可实现1-60Hz刷新率切换，均可满足日常应用需求。

维信诺相关人士介绍，相对于传统OLED产品，ViP AMOLED显示屏具有诸多优势，包括更长的OLED寿命、更高的亮度、更高的分辨率、更好的显示画质、更强的环境可靠性，可制作全尺寸和任意屏体外形产品，功耗更低、成本更低等。

G8.6 AMOLED量产建设等各项工作顺利推进

经过前期技术储备以及一年多的加速开发，ViP技术已具备量产能力。去年12月，维信诺ViP AMOLED量产项目首片模组成功点亮。今年9月，维信诺首条搭载无FMM技术的第8.6代AMOLED生产线已在合肥开工。该产线瞄准中大尺寸市场，使用ViP、LTPO+、COE 、Tandem等多项OLED领先技术，可以显著提高产品性能和生产效率。维信诺官方消息显示，目前该8.6代AMOLED量产线的基建、设备沟通、客户沟通等各项工作正在顺利推进。

OLED作为当前显示产业的主流技术，在智能手机、智能手表上的渗透率已超过50%，并进一步向中尺寸应用领域渗透，行业发展迎来了黄金时代。根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着苹果计划在MacBook系列中导入OLED显示技术，预计将带动2026年底面板厂OLED高世代产线投入营运，从而推升2027年OLED笔电渗透率突破5%。同时高端市场的示范效应也将影响其他品牌的产品策略，推动OLED技术在IT市场的应用。

据Omdia《OLED显示市场追踪报告》，到2025年中小尺寸OLED出货量预计将首次超过10亿台，涵盖了游戏机、AR/VR/MR头显、汽车显示、笔记本电脑、平板、智能手机、智能手表和工业显示面板等多个应用领域。

在AMOLED巨大市场规模的发展前景下，以及维信诺ViP技术顺利推进的带动效应加持，业界也在陆续布局无需FMM方案的技术。据调研机构Counterpoint Research知名显示屏分析师Ross Young撰文称，应用材料公司近期公布了MAX OLED解决方案，该方案无需FMM和蒸镀设备，三星正在评估该解决方案，并下单采购相关设备。

随着中国AMOLED显示屏市场占有率逐年提升，中国在全球AMOLED显示产业竞争中占据越来越重要的位置。基于对产业发展的前瞻预判和布局，维信诺不断开拓OLED应用新领域。会上，维信诺还带来多款中尺寸创新应用，包括透明显示、悬浮显示、卷曲笔电。车载显示方面，除了应用于红旗国雅高端行政车上的全球首款车载滑移卷曲AMOLED显示屏外，还带来了首次亮相的C型固曲中控车载显示，可实现小半径小角度车载曲面显示，让下部平台触控区域点击更精准，控制更便利，解决行车过程中操控中台显示点击不精准痛点。

(责编：董童、杨迪)
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