人民网北京12月20日电（记者乔雪峰）记者从民航局获悉，11月，我国民航运输生产总体保持平稳，全国民航完成运输总周转量122.5亿吨公里，同比增长20.5%，较2019年同期增长14.3%。民航客运、货运均实现同比两位数增长，单月国际航线旅客运输量连续5个月较2019年同期恢复超过90%，单月货邮运输量连续3个月达到80万吨量级。

客运方面，11月，国内航空公司共完成旅客运输量5643.4万人次，同比增长15.2%，较2019年同期增长6.3%。其中，国内、国际航线分别完成旅客运输量5086.4万人次、557.0万人次，分别同比增长11.0%、76.3%，国内航线较2019年同期增长7.9%，国际航线恢复至2019年同期的94.3%。

货运方面，11月，全国民航共完成货邮运输量83.7万吨，同比增长16.6%，较2019年同期增长19.9%。其中，国内、国际航线分别完成货邮运输量49.6万吨、34.2万吨，分别同比增长12.2%、23.7%，分别较2019年同期增长4.1%、53.4%。

数据显示，1至11月，全国民航共完成运输总周转量1360.9亿吨公里，同比增长25.9%，较2019年同期增长14.8%。其中，国内、国际航线分别完成898.6亿吨公里、462.3亿吨公里，分别同比增长12.8%、62.8%，分别较2019年同期增长18.0%、9.2%。全国民航共完成旅客运输量6.7亿人次，同比增长18.3%，较2019年同期增长10.9%，超过2019年全年客运规模。其中，国内、国际航线分别完成6.1亿人次、5927.2万人次，分别同比增长12.9%、136.4%，国内航线较2019年同期增长13.9%，国际航线规模恢复至2019年同期的87.3%。全国民航共完成货邮运输量813.7万吨，同比增长23.1%，较2019年同期增长19.3%。其中，国内、国际航线分别完成486.2万吨、327.5万吨，分别同比增长18.3%、31%，分别较2019年同期增长5.2%、49.0%。

(责编：王震、高雷)

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