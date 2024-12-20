人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国民航安全态势保持总体平稳，运输生产保持良好增长态势，运行效率持续提升，企业经营得到改善，投资规模力度不减，新质生产力加快培育，民航发展内生动力和服务国家战略能力进一步增强，行业高质量发展取得新成效。

记者从民航局获悉，根据行业监测数据，截至12月15日，今年我国航空公司完成的旅客运输量超过7亿人次，达到70048万人次，日均旅客运输量超过200万人次，同比增长18.1%、较2019年增长10.7%，创我国民航发展历史新高。

2024年，中国民航市场虽面临重重挑战，但整体表现出很强的韧性。近日，空中客车发布20242043年全球航空服务市场预测报告，报告预测，中国民用航空服务市场将在未来二十年超越北美和欧洲，成为全球最大的航空服务市场，其市场价值将从2024年的230亿美元增长至2043年的610亿美元，实现近三倍增长。

报告指出，中国机队巨大增长潜力是航空服务市场增长的主要驱动力。根据预测，到2043年，中国在役机队将达到11160架，其中新交付的客机和货机将达到9520架，占同期全球总需求的20%以上，用来替代现有机队的新飞机比例将达到26%。

报告显示，在中国，“维护、维修”市场板块占整个航空服务市场的83%。随着老旧飞机数量的增长和机队的扩张，飞机在维护、维修方面的花费也将随之增长，同时还将促进飞机拆解回收业务（年复合增长率14.4%）和二手可用航材业务的发展。“维护、维修”市场将从190亿美元增长至510亿美元，年复合增长率达5.3%。

“优化升级”板块占比约10%，将从2024年的20亿美元增长至2043年的60亿美元，年复合增长率为5.6%，成为增长率最高的业务板块。其中，以数字化为支持的航空互联服务将是新的增长引擎，这也是行业提质增效及可持续发展的需求。

随着服务市场规模的扩大和新技术的应用，中国将需要更多专业技术人才从而带动“培训和运行”业务板块服务的增长。报告预测，未来二十年将存在47.8万专业人员缺口，包括技术人员、飞行员及机组人员，市场价值也将从2024年的20亿美元增长至2043年的40亿美元，带来更多专业人才培训和飞行运行解决方案的市场需求。

(责编：王震、高雷)

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