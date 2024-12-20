人民网记者 王绍绍

近期，消费作为拉动经济增长的重要引擎，正在多元化的发展趋势中展现出新活力。一系列促进消费的政策措施落地生效，不仅推动了经济的新增长，更为经济的高质量发展注入了强劲动力。

国家统计局最新数据显示，1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-11月份，服务零售额同比增长6.4%。

冰雪经济的蓬勃发展是冬日消费市场的一大亮点。近年来，冰雪运动在全国范围内迅速普及，成为一项备受追捧的全民运动。这一庞大的消费市场，不仅推动了冰雪运动消费需求的快速增长，更为冰雪经济的发展注入了强劲动力。

数据显示，在2023-2024冰雪季，我国冰雪运动项目、民俗冰雪活动、冰雪观赏体验、陆地冰雪运动等冰雪消费规模超过了1500亿元，展现出了冰雪经济的巨大潜力。

为了充分利用这一优势资源，各地纷纷依托自身特色，激发冰雪冬季旅游新活力。在黑龙江哈尔滨，当地全力打造“跟着赛事去旅行”的特色旅游线路，通过举办丰富多彩的冰雪休闲娱乐活动，吸引了大量游客前来体验冰雪魅力，进一步激发了冰雪经济的活力；在内蒙古呼伦贝尔，当地推出了呼伦贝尔大草原·冬季英雄会、冰雪伊萨仁民俗体验等45项重点文旅活动，以及4条精品冰雪旅游线路和16项创新旅游产品，全力做到“周周有活动，月月有爆点”，为游客提供了丰富多样的冰雪旅游体验。

“冰雪运动不仅有助于冰雪经济商业模式的重塑，提高附加值和盈利能力，还能更好地实现可持续发展。”中央财经大学教授王裕雄表示，冰雪运动和冰雪旅游、冰雪文化等产业融合发展，能够将冰雪运动业态的外部性内部化，进而实现优势互补。融合性冰雪经济业态的经济性能，远高于单纯的冰雪旅游业态、冰雪文化业态和冰雪运动业态，为冰雪经济的发展提供了更为广阔的空间。

与此同时，南方“暖”经济同样展现出了强劲的增长势头。云南省西双版纳以其温暖如夏的气候，成为众多候鸟越冬的栖息地，吸引着无数观鸟爱好者前来探寻；海南省依托其丰富的旅游资源，开展了一系列旅文体活动，包括旅游节庆、文化演艺和体育赛事三大板块，为游客提供了丰富多彩的文旅盛宴，为当地经济的增长注入了新的活力。

系列促消费政策作用下，服务消费场景不断拓展，服务消费需求稳定释放，服务零售额延续较快增长态势。国家统计局最新数据显示，1-11月份，服务零售额同比增长6.4%，增速高于同期商品零售额3.2个百分点。

为了更好地满足冬日消费需求并持续推动“冬日”经济增长，业内专家建议，应提升创新供给，商家和平台应通过创新产品和服务，满足消费者对于保暖、休闲和美食的需求。结合数字科技和创新理念，开发线上线下结合的特色体验项目、定制化取暖设备等。通过利用大数据、云计算等先进技术，实现精准营销和个性化服务，提高消费者的购物体验和满意度。

“要进一步优化消费供给，不断丰富产品品类和提高产品与服务质量。”上述专家表示，应通过加强品牌建设、提高产品质量和服务水平等措施，满足消费者日益增长的消费需求和品质要求。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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