人民网北京12月20日 （记者夏晓伦）12月18日—19日，第十一届中国商业创新大会在北京举办。大会以“激发新质生产力 迸发创新大能量”为主题，汇集来自政府、行业协会、学界、媒体、企业等各领域的专家及代表，共同深入剖析商业创新的前沿趋势与策略，探索商业创新新路径。

第十一届中国商业创新大会现场。主办方供图

在“创新巅峰篇”环节，与会嘉宾深入剖析商业创新的前沿趋势与策略，交流创新实践的新经验，展望未来商业的新愿景。

“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。”中国商业联合会党委书记、会长姜明在大会上表示，今年以来，我国积极发展新质生产力，创新实力稳步提升。从商贸流通领域的视角出发，新质生产力是商业转型阶段更具融合性、更具可及性的生产力。从本质上看新质生产力本身就是高质量发展端，通过科技创新、品牌赋能可以催生新经济、新商业、新动能，这些新的商业模式架构就是新质生产力的核心要素。

商务部市场体系建设司副司长李维正表示，2024年是“消费促进年”，商务部始终坚持创新驱动，把创新作为促进商务高质量发展的重要动力，不断完善政策举措，优化市场环境，推动商业领域新业态、新模式、新场景持续涌现，以创新促进商业繁荣、内需扩大。

商务部原副部长张志刚认为，要以问题和方向为导向，全面确立新发展理念，构建新发展格局，而实现高质量发展、创新发展，仍然任重道远。“当下我们不仅需要恢复经济发展的信心，也需要攻坚克难的韧性。只有坚韧不拔，才能行稳致远。”他说。

深圳市宝安区人民政府党组成员、副区长李宏涛认为，在商业创新中，政府的工作重点在营商环境上。宝安区在政策、资金、服务等方面给予企业大力支持，并成立了并联审批专班，把区里11个部门全部串联在一起，化繁为简，提升工作效率。

中国商业联合会商业店装与展陈行业分会会长王跃分享了科技带来的新变化。店装与展陈行业将数字加工的技术运用到行业里，将灯光、色彩、艺术装置等加入店面里等，不仅能提升工作效率和质量，还能给场景带来更多的情感价值。

本次大会发布了由中国商报社、浙江工商大学消费与流通研究院、佑创新商业智库联合推出的《2025中国商业创新关键词》报告。浙江工商大学消费与流通研究院副院长、杭州电子商务研究院院长、中非经贸研究院院长赵浩兴表示，2025年的中国商业创新关键词包括心新相印、数实融合、新质消费、强链出海。

在大会“创新启航篇”环节，中国商报社社长、总编辑胡斌在致辞中表示，创新是推动中国经济社会发展的关键动力，商业创新承载着引领未来和开拓新局面的使命。新质生产力的激发需要紧跟科技潮流并勇于实践，深化商业模式创新，推动传统行业转型升级。中国商报社将发挥国家级媒体优势，搭建开放合作平台，为企业提供创新机遇，共同推动商业创新深入发展。

中国商业联合会党委常委、副会长，高级经济师傅龙成强调了创新对于国家发展全局的重要性，并分享了商业视角下的创新体会。傅龙成表示，破局求解、破浪前行、破茧新生，不仅是中国商业目前面临的挑战与应对之道，更是企业需要的发展之道。

国家市场监督管理总局发展研究中心副主任陈云华强调了数字经济对我国科技革命和产业变革的核心作用。未来，中心将致力于新兴领域的制度创新，制定适应数字经济的监管规则，推动经济高质量发展。

国际标准化组织创新物流技术委员会主席、北京工商大学商学院教授何明珂从标准化的专业角度，介绍了现代商贸流通体系下，物流与供应链的创新趋势以及践行“创新物流”的重要性，为创新提供理论支撑。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任、研究员，中国社会经济系统分析研究会副理事长，PECC中国委员张建平表示，交通运输和物流领域的体制机制改革、开放发展以及市场竞争的加强是当前面临的重大任务，未来我国在这些方面所取得的突破值得期待。

在“创新融合篇”环节，原文化部副部长、国家博物馆首任馆长潘震宙在致辞中表示，文化产业要升级，就必须减量提质，利用互联网、数字技术、大数据等，大力进行产业园区的升级换代，培育出一批有影响力的文化企业，成为行业内的领头羊。文化产业、文化产品在国与国之间、经济与经济之间的竞争当中具有非常重要的地位和作用。

(责编：郝帅、高雷)

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