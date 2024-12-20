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国铁沈阳局：中欧班列促进外贸“互赢局面”逐渐形成

2024年12月20日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者王连香）据中国铁路沈阳局消息，在中欧班列（沈阳）集结中心，回程班列数量迎来新高，从日用消费品扩展到俄罗斯的木材、奥地利的滑雪用品，中欧班列促进外贸“互赢局面”逐渐形成。

中国铁路沈阳局相关负责人介绍，沈阳局持续提升中欧班列运行品质和效率，打造互联互通的东北陆海新通道，完善面向东北亚开放的运输网络。该局以中欧班列为载体，不断完善多式联运集疏运体系，一个以沈阳、大连、长春为重要枢纽，海陆联运、贯穿南北、横跨亚欧的物流网络正在形成。

作为东北地区规模最大的综合性铁路货运场站和货运集散中心，中欧班列（沈阳）集结中心配备2650个40尺集装箱位，拥有每年服务1000列以上中欧班列作业能力。截至目前，已成功开通至满洲里、同江北、绥芬河、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯口岸通道，实现“三通道六口岸”全覆盖，班列开行数量稳居东北第一。

中国铁路沈阳局还按照“物流带动贸易，贸易带动产业”的思路，调整货源结构，丰富货源种类，现已由最初单一的机械设备拓展到电子设备、汽车零部件、木材等数千种品类。

此外，吉林是我国重要的工业基地和商品粮生产基地，在高质量发展的新征程上，一大批标准高、特色强、质量好的“吉字号”产品备受市场青睐。作为服务地区经济发展、联通内外的物流“动脉”，中欧班列（长春）承运货物品类拓展到3000余种，目的地辐射俄罗斯境内100个铁路站点及欧洲腹地15个城市站点，成为区域稳外贸和保障国际供应链、产业链稳定畅通的重要支撑。

中国铁路沈阳局以旬、月为周期，优化中欧班列开行方案，按照优先配箱、优先配车、优先装车、优先挂运的“四优先”原则，全程掌握中欧班列的配车、挂运、交接、装车各环节情况，大力压缩集装箱、车辆集结和装车时间，全力保障中欧班列安全平稳开行。

据悉，2024年前11个月，中国铁路沈阳局累计发到中欧班列1036列，同比增长19.8%；发到标箱109844TEU，同比增长19.8%。

(责编：王连香、高雷)
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