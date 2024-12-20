原标题：澳门回归二十五年 银联倾情服务二十载

2004年9月8日，银联卡在澳门特别行政区的联网业务开通，澳门成为受理银联卡的第二个境外地区。二十年来，银联始终坚守“支付为民”初心，持续发挥产品创新、服务网络和信息技术优势，现已成长为深受澳门居民青睐的支付品牌。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台以来，银联加快推进粤港澳大湾区金融支付“软联通”，更好服务区域内外人员交流与经贸往来。

本地全场景受理网络基本建成

在澳门这座陆地面积只有33.3平方公里的城市，人们可以感受到中西多元文化交融，也可以品味“快”与“慢”的生活韵律变化。如今，不论是旅客云集的景点，还是穿梭运行的公交，抑或是日常消费的商超便利店，“银联”三色标识已遍布澳门的大街小巷。

自2004年开通受理以来，银联不断完善澳门整体支付受理环境建设。目前，银联已建成可同时满足本地及跨境支付需求的银联卡基和移动支付受理网络；商户POS终端和ATM也全面受理银联卡。银联支付受理范围广泛覆盖衣食住行娱游各类场景。在澳门的街头巷尾，银联以多场景、多形式深度融入人们的日常生活，为澳门居民与游客提供便捷、优质的支付体验。

为顺应澳门地区移动支付日益普及的发展趋势，银联国际加快相关业务发展。2019年，银联国际率先在澳门推出Apple Pay，支持澳门持卡人使用 Apple Pay在线上线下便捷支付，银联也成为首家在澳门市场推出该项服务的银行卡组织。目前，通过与本地合作伙伴深入合作，银联基本覆盖澳门本地居民所有移动支付场景。内地或境外消费者还可在云闪付App、Huawei Pay、Apple Pay等电子钱包内绑定银联卡在当地公交、餐饮、百货等多场景“挥”手机支付。

在澳门，交通出行是银联特色服务场景之一。本地7个主流钱包产品支持绑定银联卡扫澳门公交乘车码支付，澳门居民乘坐轻轨也可使用银联卡和云闪付App购买车票。内地游客访澳期间，也可使用内地云闪付App在本地两家公交公司旗下全线巴士便捷扫码支付乘车费。

业务本地化发展不断取得突破

2021年9月，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》出台后几天内，澳门中银与金沙中国携手合作，约定面向澳门市民发行首张银联联名信用卡；2024年12月澳门回归25周年前夕，银联国际与工银澳门、新八佰伴在澳门共同宣布，将合作发行工银新八佰伴银联双币钻石卡……这些卡片均可在全球银联受理网络使用，支持刷卡、扫码和“挥”手机等多种支付方式，是银联国际加快澳门业务本地化的缩影。

早在2004年，在澳门首次开通银联卡受理后的短短数月，当地发行首张银联卡。二十年以来，银联不断提升对澳门居民的支付服务能力，基于自身产品和技术优势，持续完善支付产品功能、丰富支付产品供给，推出了涵盖“卡、码、Pay”的多元产品体系。这些产品涵盖刷卡、扫码和取现等多重功能，兼顾日常生活和跨境支付，可在本地、内地和全球银联网络便捷使用。

在粤港澳大湾区，银联已成为区域内发行规模最大的卡品牌。在澳门，银联国际还联合商业银行，针对细分客群推出包括大湾区主题卡、大湾区青年卡、广西旅游主题卡等在内多款权益各异、优惠丰富的特色银联卡产品，以满足民众多样化的用卡与消费需求。

随着“锦绣行动2024”的推出，银联还推动多家本地商业银行发行锦绣中华卡。这款卡产品融合刷卡、扫码、闪付多元支付功能为一体，并搭载了丰富内地商户权益，推出以来就受到澳门居民的欢迎。今年以来，澳门发行的银联卡在内地交易规模快速增长。

近年来，移动支付在澳门发展迅速。顺应这一趋势，银联国际不断创新合作模式，携手合作伙伴推动澳门移动支付产业繁荣发展。2018年是澳门移动支付增长显著的一年，被称为“澳门移动支付元年”。也是在这一年，港澳版“云闪付”在澳门面世。自此，银联国际与当地商业银行、支付机构等产业各方深化合作，支持本地钱包通过绑定银联卡，或在App内进行数字化发卡，实现在全球银联受理网络使用。

目前，澳门地区已落地包括港澳版“云闪付”、澳门中银手机银行、澳门工银e支付、丰付宝等多款银联合作钱包，极大提升当地居民本地和跨境移动支付体验，银联移动支付产品已成为当地居民熟悉且青睐的支付工具。

大湾区支付服务持续优化

在粤港澳大湾区的发展过程中，内地与澳门之间人员往来日益密切，经济发展更为多元。银联始终紧扣大湾区民生一体化建设需求，不断深化粤港澳金融支付领域创新合作，加速推进地区经济发展和民生融合。

一到周末，从澳门出发北上的车辆经港珠澳大桥附近的各条街道向关口行驶。经常自驾去广州游玩的周先生表示：“现在用澳门发行的银联卡绑定ETC，就可以在港珠澳大桥、高速和停车场快速通行，出行去内地方便了很多。”

随着澳门融入大湾区不断提速，银联移动出行服务也随之升级。目前，银联国际已联合粤通卡开通“澳车北上”ETC绑定银联卡，北上“澳车”可通过云闪付App在港珠澳大桥、广东省内高速快速通行，还可在广东省多家停车场享受无感支付停车服务。在珠海，澳门居民还可直接打开本地钱包内的乘车码服务，刷码乘坐珠海公交。

银联国际还进一步围绕港澳入境重点口岸、高铁机场等交通枢纽，推进周边生活消费场景受理覆盖，并聚焦餐饮、商超、百货、文旅等高频消费场景，锚定大湾区品牌商户，保障银联支付产品受理通畅。依托“U惠广东”、“圳U惠”及“优计划礼券”等本地生活专区，银联联合商家打造优质消费权益，依托数字化经营工具，向港澳地区银行开放大湾区优质场景内容，为“北上”居民提供实实在在的便利。

在就医、缴费等便民支付领域，银联也不断提升服务质量，让澳门居民在内地更省心、更舒心、更暖心。港澳版云闪付APP已开通医保电子凭证，澳门居民前往广东就医可直接使用。澳门居民、企业还可通过本地发行的银联卡或港澳版云闪付APP直接缴纳内地学费、社保和税费。

(责编：董童、李源)

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