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中国太平：促进大湾区互联互通 助力澳门经济发展

2024年12月20日15:21 | 来源：人民网
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今年12月20日，是澳门回归祖国25周年纪念日。中国太平作为总部设在大湾区的中管金融企业，依托在粤港澳三地经营机构健全的优势，聚焦主责主业，积极参与和服务大湾区建设，在促进大湾区互联互通，助力澳门经济适度多元发展、改善民生福祉和融入国家发展大局等方面积极贡献力量。

中国太平相关负责人介绍，1952年，由香港著名的爱国企业家庄世平创立的澳门南通银行，正式设立保险部，这是中国太平旗下太平澳门的前身，迄今已服务澳门70余载。经过70余年的发展和积淀，太平澳门已经发展成为澳门保险市场上规模大、历史悠久、保障范围广泛、服务体系健全的非人寿保险公司。2019年6月，太平人寿（澳门）开业，已发展成为澳门市场重要的寿险公司之一。2023年，太平澳门荣获澳门工商界荣誉“工商功绩勋章”。

促进大湾区互联互通。2021年以来，中国太平先后为港珠澳大桥、澳门国际机场、西湾大桥、澳门轻轨等多个大型基础设施项目提供全面的保险服务，通过购买债券、股权投资、债权投资和金融租赁等多种方式支持大湾区基础设施建设；深入研究创新型跨境机动车辆保险，推动“等效先认”政策落地，开出“澳车北上”行业首单，在横琴深合区设立了保险服务机构，为澳门居民出行提供便利。

在支持澳门实体经济发展，推动澳门巨灾保险制度建设方面，2019年8月1日，中国太平签出澳门“中小企巨灾财产保险”第一单，并连续6年成为全澳为中小企巨灾财产保险出单的保险公司。

2024年2月，中国太平正式受托运营《粤澳合作框架协议》的落地项目——横琴粤澳合作中医药科技产业园。截至2024年10月底，产业园注册企业240家，其中澳门企业86家，园区营商环境持续优化，产业链和生态圈更加完善。11月9日，琴澳中医药文化街正式启幕，标志着琴澳中医药大健康产业融合发展迈上新的台阶。

在改善民生福祉，支持文化交融方面，近年来，中国太平着力打造大湾区医康养生态圈，丰富“保险+医康养”产品和服务供给。集团投运服务大湾区的持续照料养老社区“木棉人家”，满足港澳居民“北上养老”需求。

公司助力打造现代美丽宜居澳门，为澳门回归祖国25周年暨第32届澳门国际烟花比赛汇演、第3届澳门国际旅游（产业）博览会、第24届澳门美食节等提供专业的保险服务，促进澳门多元文化交融。

“中国太平将为澳门经济社会发展发挥更大作用、作出更大贡献。”该负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)
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