人民网北京12月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，1-11月，我国电子商务持续健康发展，进一步提振消费、促进实数融合，为推动普惠共享的经济全球化注入新动能。

网络零售平稳增长。据国家统计局数据，1-11月全国网上零售额14万亿元，增长7.4%。其中，实物商品网零增长稳定，增速6.8%，以旧换新、数字产品是亮点，据商务大数据监测，油烟机、智能家居系统增长62.7%、22.2%。网络服务消费增长较快，增速18.3%，其中在线餐饮、在线旅游增长48.2%、18.2%。银发族消费潜力不断释放，在线旅游平台55岁以上出游人次增长近2倍。

电商加速产业数字化转型。产业电商数字化赋能产供链，彰显新质生产力创新效能。主要电商平台订单驱动、精准匹配、一站式集采等打造高效协同的数智化产供链，提升中小制造业企业柔性制造能力，助力工业品销售规模持续扩大。据商务大数据监测，1-11月百亿级产业电商平台销售额平稳增长，不断释放发展潜力。

“丝路电商”推动互利共赢。“丝路电商”合作先行区新建金融服务站、国际智库联盟等7个服务载体，为培育新质生产力营造先行先试环境。全国“丝路云品”电商周首次举办，中亚风情文旅节、东南亚咖啡节等五个主题活动丰富优质商品供给，助力伙伴国共享中国大市场。11月重点监测电商平台上乌兹别克斯坦糖果、印尼咖啡豆销售额增长102.4%、35.9%。

(责编：孙红丽、高雷)

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