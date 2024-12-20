人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

搭建智慧平台 打造首都档案创新发展新生态

首都智慧档案联合创新实验室成立

2024年12月20日17:08 | 来源：人民网
小字号

为贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，打造首都档案创新发展新生态，助推首都率先基本实现现代化，近日，由北京市档案局、市档案馆发起的，落户在门头沟区京西智谷产业园区和北京联合大学的“首都智慧档案联合创新实验室”正式成立。

12月20日上午，实验室授牌仪式在北京联合大学举行，北京市档案局有关领导为2家单位授牌。成立联合实验室，旨在广泛汇聚智库外脑等各方力量，聚焦全局，加强对全市档案事业的整体谋划和探索实践，推进更大范围、更高水平、更深层次的跨界、多领域合作，实现资源互补、聚智赋能、挖掘潜力、激发活力，推动首都档案事业高质量、现代化发展，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。

作为实验室首个轮值主席单位，北京联合大学应用文理学院当日举办了首场活动，即主题为“数智赋能 卓越育人”学术研讨会。会上，创新实验室成员单位——中国人民大学信息资源管理学院副院长牛力、北京昇腾创新人工智能有限公司经理谌能杰分别以《创新驱动下档案新质生产力的三次转向》和《AI赋能智慧档案建设》为题作分享交流。

据悉，联合实验室将联合各方力量，以档案文化与科技融合、盘活档案资源为目标，以档案信息化、智慧档案为重点，兼顾档案事业各项工作，合力打造首都北京档案创新发展的新生态。联合实验室将在明年以“六个一”工程为开端，即举办一场高水平全国性智慧档案研讨会、举办一届全国性智慧档案科技博览会、建设一个全国性智慧档案新媒体宣传阵地、申报一个国家级智慧档案课题、开展一项北京档案文献遗产评选活动、研发一个全链条档案数据化服务平台，全方位推进首都档案工作再上新台阶。

实验室首批成员单位——中国人民大学信息资源管理学院、中国科学院档案馆、中国石油档案馆、中国电信股份有限公司北京分公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、中国移动通信集团北京有限公司、人民数据管理（北京）有限公司、北京市中同律师事务所、京西智谷科技公司、海淀区档案馆、昌平区档案馆、门头沟区档案局、门头沟区档案馆、市城市建设档案馆、北京市市场监督管理局、北京经济技术开发区管理委员会（亦庄经济技术开发区）、首钢集团有限公司、北京公共交通控股（集团）有限公司、北京市基础设施投资有限公司（京投公司）、京东方科技集团股份有限公司、昇腾创新人工智能科技中心、北京汉王数字科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、北京八九数码科技有限公司、北京万方数据股份有限公司、北京融安特智能科技股份有限公司、北京汉王影研科技有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司、东软集团股份有限公司、首都信息科技发展有限公司、紫光软件系统有限公司等档案智库、档案部门、档案头部企业、运营商以及媒体34家单位有关领导及负责人参加。同时，中关村科技园区门头沟管理委员会作为特邀单位参加。

教育部档案学专业教学指导委员会有关负责人以及来自京内外68家单位近200人参加了此次活动。

(责编：崔元苑、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：前11月我国电子商务持续健康发展
　　人民网北京12月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，1-11月，我国电子商务持续健康发展，进一步提振消费、促进实数融合，为推动普惠共享的经济全球化注入新动能。 网络零售平稳增长。…
金融监管总局：加强保险资金运用内部控制建设
　　人民网北京12月20日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强保险资金运用内部控制建设，提升保险机构内部控制管理水平，金融监管总局近日印发了《保险资金运用内部控制应用指引（第4号-第6号）》（以下简称《应用指引（4-6号）》）。 2015年，监管部门发布了《保险资金运用内部控制指引》及《保险资金运用内部控制应用指引（第1号-第3号）》，对于推动建立全面有效的资金运用内部控制标准和体系发挥了重要作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部