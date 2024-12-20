为贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，打造首都档案创新发展新生态，助推首都率先基本实现现代化，近日，由北京市档案局、市档案馆发起的，落户在门头沟区京西智谷产业园区和北京联合大学的“首都智慧档案联合创新实验室”正式成立。

12月20日上午，实验室授牌仪式在北京联合大学举行，北京市档案局有关领导为2家单位授牌。成立联合实验室，旨在广泛汇聚智库外脑等各方力量，聚焦全局，加强对全市档案事业的整体谋划和探索实践，推进更大范围、更高水平、更深层次的跨界、多领域合作，实现资源互补、聚智赋能、挖掘潜力、激发活力，推动首都档案事业高质量、现代化发展，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。

作为实验室首个轮值主席单位，北京联合大学应用文理学院当日举办了首场活动，即主题为“数智赋能 卓越育人”学术研讨会。会上，创新实验室成员单位——中国人民大学信息资源管理学院副院长牛力、北京昇腾创新人工智能有限公司经理谌能杰分别以《创新驱动下档案新质生产力的三次转向》和《AI赋能智慧档案建设》为题作分享交流。

据悉，联合实验室将联合各方力量，以档案文化与科技融合、盘活档案资源为目标，以档案信息化、智慧档案为重点，兼顾档案事业各项工作，合力打造首都北京档案创新发展的新生态。联合实验室将在明年以“六个一”工程为开端，即举办一场高水平全国性智慧档案研讨会、举办一届全国性智慧档案科技博览会、建设一个全国性智慧档案新媒体宣传阵地、申报一个国家级智慧档案课题、开展一项北京档案文献遗产评选活动、研发一个全链条档案数据化服务平台，全方位推进首都档案工作再上新台阶。

实验室首批成员单位——中国人民大学信息资源管理学院、中国科学院档案馆、中国石油档案馆、中国电信股份有限公司北京分公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、中国移动通信集团北京有限公司、人民数据管理（北京）有限公司、北京市中同律师事务所、京西智谷科技公司、海淀区档案馆、昌平区档案馆、门头沟区档案局、门头沟区档案馆、市城市建设档案馆、北京市市场监督管理局、北京经济技术开发区管理委员会（亦庄经济技术开发区）、首钢集团有限公司、北京公共交通控股（集团）有限公司、北京市基础设施投资有限公司（京投公司）、京东方科技集团股份有限公司、昇腾创新人工智能科技中心、北京汉王数字科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、北京八九数码科技有限公司、北京万方数据股份有限公司、北京融安特智能科技股份有限公司、北京汉王影研科技有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司、东软集团股份有限公司、首都信息科技发展有限公司、紫光软件系统有限公司等档案智库、档案部门、档案头部企业、运营商以及媒体34家单位有关领导及负责人参加。同时，中关村科技园区门头沟管理委员会作为特邀单位参加。

教育部档案学专业教学指导委员会有关负责人以及来自京内外68家单位近200人参加了此次活动。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经